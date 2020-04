Mario Martos y Choco llegaron al Algeciras CF el pasado verano casi de la mano. Los dos tomaron la difícil decisión personal de abandonar el Real Jaén para marcharse lejos de casa al verdugo de los jiennenses en el playoff de ascenso a Segunda B. Se puede decir que uno arrastró del otro y entre los dos se convencieron. Ahora ambos, sin fútbol por el coronavirus, cuentan los días para volver a la normalidad y sienten que acertaron al venir al Nuevo Mirador.

Choco Mazuecos y Mario Martos mantienen una estrecha amistad que va más allá del fútbol. Quizás por eso son los elegidos de la charla en el vestuario organizada por el Algeciras CF en su canal de YouTube, una iniciativa del club para que la afición no pierda el hilo con la plantilla.

Choco, granadino de Huétor Tájar, ha aprovechado el confinamiento para ponerse al día con su otro oficio en un despacho de abogados: "Lo llevo bastante bien, me he organizado y he aprovechado para sacar trabajo que tenía pendiente del despacho. Por las mañanas hago el entrenamiento y me recupero de la rodilla, que desde el partido de Córdoba me dolía bastante y ya está mejor. Además estoy invirtiendo tiempo en mi niña y en mi pareja, no me ha venido mal después de unos años de mucho estrés entre fútbol y despacho".

El jiennense Mario Martos lleva un poco peor eso de estar separado del balón: "Ya estoy un poco cansado de la situación, como casi todo el mundo, con ganas de empezar a hacer vida normal. Entreno y mato el tiempo con series y películas, pero ya hay ganas de volver y hacer lo que más nos gusta", reconoce.

Martos firmó por el Algeciras antes que Choco y le dio ese empujoncito al lateral. "Yo llegué primero. Estaba de vacaciones en Menorca y me llamaron a las pocas horas de subir el Algeciras a Segunda B. Querían que jugase aquí sí o sí. Al principio tuve dudas porque estaba a gusto en casa, con mi pareja, no tenía ganas de salir, pero al final ella me ayudó a tomar la decisión y fue un acierto porque lo que llevamos ha sido un año bonito", explica.

"Mario fue un punto muy importante para que yo tomara la decisión", confiesa Choco sobre su postura de recalar en el Mirador. "Para mí ya era una locura hacer 300 kilómetros todos los días cuando fui a Jaén. Dejar Granada y venirme aquí y dejar todo era más locura aún, pero me encantó todo, el ambiente, el estadio... cuando jugamos el playoff y al final primaron las ganas que tenía de sentirme futbolista", señala.

"Mario es un gran apoyo para mí. Cuando llegué a Jaén me tendió su mano, me acogió en verano, me cuidó en mi última borrachera... Tenemos una relación de amistad que se traslada al campo", destaca Choco. Martos corresponde con sus palabras al granadino: "Pasamos mucho tiempo juntos, nos gusta mucho hablar del día a día, de los entrenamientos, de mejorar, nos intercambiamos opiniones... Nos entendemos en el campo".

Los que fueran capitanes del Jaén la pasada temporada han encontrado en Algeciras un lugar en el que se sienten a gusto. "Yo me quedo con la gente de Algeciras. Llegas a un sitio nuevo con esa incertidumbre, pero desde el primer momento se han volcado, con una sonrisa siempre", recalca Choco. Martos refrenda lo que dice su colega: "He conocido a gente espectacular y a un vestuario que creo que es imposible volverlo a tener".