En Tercera hay once antecedentes y en siete ganaron los albirrojos, algunas veces de manera contundente como los 4-0 de la 62/63 y la 49/50.

Los dos equipos se han enfrentado en veinte ocasiones y sólo cuatro veces los azulinos ganaron en terreno algecirista . Empataron cinco veces y perdieron en once oportunidades.

El delantero azulino Joao se lesiona y dice adiós al curso

Malas noticias para Joao Ferreira. El delantero del Xerez CD no tiene suerte. Hace varios meses se rompió un metatarsiano del pie izquierdo, debutó el domingo en La Granja frente al Guadalcacín (3-0) y al cuarto de hora se volvió a romper. El ariete brasileño salió en el once titular en el puesto de Amin, abandonó el terreno de juego entre lágrimas y ahora ya sabe que no podrá jugar más esta temporada. El mejor remedio para esa lesión es pasar por quirófano y es lo que va a valorar en los próximos días. Su ilusión, una vez recuperado, era tener minutos y disfrutar. Por otro lado, los técnicos del cuadro xerecista están pendientes de la evolución de Asier Alonso, con problemas musculares.