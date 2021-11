Iván Ania: "Me voy con una sensación buena porque vi al equipo sólido"

El entrenador del Algeciras, Iván Ania, reconoció tras el duelo ante el Castellón que fue un partido "muy disputado". "Fue un partido muy difícil, creo que para los dos equipos, con muchas situaciones de duelo y de igualdad, y se impusieron las defensas a los ataques. Ninguno de los dos pudimos practicar el juego que nos gusta porque nos presionamos mutuamente y no lo permitimos. Fue un partido difícil, táctico, en el que la mejor manera para desatascarlo era una individualidad. Tuvimos alguna opción pero no fuimos capaces de llevarnos los tres puntos", analizó el asturiano.

El preparador albirrojo da por bueno el empate. "Viendo como se puso el partido cuando nos quedamos con uno menos, sí que es un punto meritorio. Me quedo con la actitud del equipo, sobre todo cuando nos quedamos con uno menos, con la solidez que mostró cuando juntamos las líneas e intentamos generar peligro a balón parado y con un tiro de Leiva que saca el portero. Pero el empate es justo y me voy con una sensación buena porque vi al equipo sólido"

"El Castellón es uno de los favoritos, es un recién descendido con una plantilla hecha al capricho y que venía en una muy buena dinámica, nos enfrentábamos dos de los tres equipos que mejor mes de octubre habían habían realizado. La igualdad en el grupo es máxima. Estamos quintos clasificados, aunque hasta el décimo estamos con 18 puntos. Había un equipo que iba destacado, el Villarreal, que ahora ha perdido dos partidos seguidos, y hasta las últimas jornadas no se va a decidir nada. Es importante cuando no puedes ganar, no perder. Fuimos capaces de la puerta cero. Ahora pasando un momento fastidiado en cuanto a número de jugadores y creo que es importante que estemos sólidos en los en los partidos", resaltó Ania sobre el punto conseguido.

Sobre la amarilla a Tomás y la expulsión a Roni -ambos serán baja la próxima jornada para visitar al Castilla-, indicó el preparador algecirista: "Peor que para el partido de hoy es para el domingo que viene, que nos quedamos sin dos jugadores que para nosotros son importantes, más luego las bajas que tenemos por lesión. Estamos un poco justos de gente, sobre todo en ataque, donde no tenemos apenas jugadores. A pesar de ello el equipo compite y está sólido. Llevamos tres empates seguidos, que sabes que los empates no te permiten avanzar en la clasificación, pero cuando eres capaz, en los momentos malos como quien dice, ser capaz de no encajar y ser capaz de que el equipo compita, está claro que los momentos buenos van a volver".

"Vamos a quedarnos con que el equipo compitió bien y con que dejamos la puerta a cero una jornada más. Nos faltó finalizar y hacer el gol para llevarnos los tres puntos, pero creo que la sensación del equipo es es buena. La afición nos anima, nos alienta, nosotros lo notamos aquí, sobre todo cuando nos quedamos con uno menos, que notamos muchísimo más ese apoyo del público, que nos permite que no nos metamos atrás. Lo único que puedo hacer es agradecer el apoyo que nos están mostrando. Estoy fastidiado porque en casa solo hemos ganado un partido de los cinco que hemos jugado y sé que les gusta disfrutar con las victorias. Solo puedos transmitirles agradecimiento y la seguridad de que las victorias van a lllegar", explicó el asturiano.