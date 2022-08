Algeciras, la cantera está preparada

El Algeciras CF ha contado esta pretemporada con nueve jugadores del filial y del juvenil, una cifra que demuestra el buen trabajo que se realiza en los equipos de base albirrojo. A los cinco jugadores que comenzaron el verano con el primer equipo, Natera, Campaña, Pimienta, Curro e Iker Navarro, se unieron según fueron avanzando los partidos Víctor Armenteros, Jesús Calvo, Oñi y Juanca. Iván Ania ha tomado buena nota de lo que puede ofrecer cada uno de ellos y, por qué no, contar con algunos de ellos durante la temporada. De hecho, en la convocatoria para el partido del domingo en Fuenlabrada ya estuvieron dos de ellos: Pimienta y Curro. El espejo en el que mirarse es claro: Álvaro Leiva, que ya deslumbra con el Real Madrid Castilla de Raúl González.

Además de los canteranos que llevan varios años en la estructura albirroja, el filial se ha reforzado este verano con dos jugadores jóvenes pero ya con experiencia: Jesús Calvo y Oñi. Ambos jugaron con el primer equipo en Castellar y especialmente Jesús Calvo puede ser una solución para el lateral izquierdo en caso de que Tomás se ausente. El lateral zurdo se formó en el CD San Roque y debutó con el primer equipo en Primera Andaluza siendo juvenil. La temporada pasada la comenzó en el San Pedro de Tercera Andaluza y la finalizó en la UD Los Barrios de la misma categoría.

Oñi, también sanroqueño, es centrocampista. Jugó la temporada pasada en el San Roque, en Primera Andaluza, con el que disputó 27 partidos y anotó cuatro goles. Es otra apuesta para reforzar el filial con el objetivo de que pueda dar el salto de categoría desde Primera Andaluza para poder tener situado al equipo lo mejor posible.

El resto de jugadores ya lleva años en el club. Natera y Campaña ya fueron habituales en las convocatorias del primer equipo y disfrutaron de minutos debido a las lesiones de sus compañeros. Natera actuó y cumplió en el lateral derecho cuando los jugadores del primer equipo que podían jugar en esa posición (Almenara, Alcázar, Álex Robles, Víctor López o Zabarte) estuvieron ausentes por lesión o sanción. Campaña fue en muchas ocasiones durante la primera vuelta la única alternativa para el ataque con la que contaba Iván Ania en el banquillo y el aún juvenil puso voluntad en los minutos en los que disfrutó.

Las primeras apuestas para el verano junto a Natera y Campaña tienen un futuro prometedor. Los tres, junto a Campaña, fueron piezas clave en el juvenil que a las órdenes de Fernando Gallego logró el ascenso a División de Honor. Y los tres han dejado buenas sensaciones esta pretemporada: Curro en defensa, jugando como lateral o central; Iker Navarro en el centro del campo y Pimienta en posiciones de ataque, especialmente en banda, recordando los primeros partidos de Leiva con el primer equipo.

Víctor Armenteros debutó en el duelo ante el Juventud de Torremolinos como lateral izquierdo y ha tenido continuidad durante el verano. Cumple su cuarta temporada consecutiva en los escalafones del club tras haber pasado por el Taraguilla y el juvenil de la Balona. Juanca solo dispuso de algunos minutos en Castellar ante el Europa. En el filial fue uno de los más habituales la temporada pasada en el filial y Ania tiró de él para oxigenar al resto de la plantilla.

Está por ver si una vez que la plantilla esté cerrada con la competición en marcha si alguno de ellos logrará tener minutos. En una entrevista antes e comienzo liguero en Onda Cero, Ania lo dejó claro recordando cómo se logró hacer un hueco Leiva: “Yo no miro el carné, ni de donde sea ni la edad, solo miro el rendimiento. El año pasado descubrimos a Leiva, que nadie me habló de él, y en los primeros entrenamientos no le vi nada especial, pero en el primer partido, con el Cádiz, le vi un par de arrancadas y dije “este niño tiene algo”. Le dimos continuidad en pretemporada y había momentos en los que hablaba con el cuerpo técnico de que estaba siendo el mejor. No quisimos meterlo de frente en los primeros partidos de liga porque teníamos miedo de que a lo mejor le viniera grande la situación o de que se sintiera presionado, pero él solo tiró la puerta abajo y demostró que tenía mucho nivel y fue una pieza muy importante el equipo. Si este año se da una situación parecida no tendré problema en ponerlo”, explicó.