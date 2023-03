El Algeciras cae a puestos de descenso

Era cuestión de tiempo porque la inercia en el fútbol, tarde o temprano, pone a cada uno en su sitio. El Algeciras CF ya está en puestos de descenso a Segunda RFEF. Las victorias del Fuenlabrada en Linares (0-2) y de Unionistas en San Fernando (1-2) mandaron al equipo de Iván Ania a la 16ª posición del grupo I de la Primera Federación tras la 27ª jornada.

Los cuatro puntos de colchón sobre la zona de peligro se esfumaron tras las dos últimas derrotas, la de Ferrol y la del pasado sábado en Pontevedra, en el campo del colista. Estancado en los 31 puntos, los albirrojos igualan con el San Fernando y el Badajoz, pero en este caso la mejor diferencia de goles particular deja a los isleños fuera del descenso, marcando la frontera de la salvación. Los azulinos tienen un diferencial de menos seis, por menos ocho del Algeciras y menos once de los pacenses. El tema de los goles, como se puede corroborar, no es baladí, aunque al final del curso mandarán los golaverajes entre unos y otros.

El algecirismo ha visto este domingo consumarse lo que muchos venían temiendo desde hace semanas, meses en algunos casos: la caída del equipo de Ania a las catacumbas del grupo. El Algeciras puede agarrarse a que está a solo tres puntos de casi la mitad de la tabla, a la igualdad del bajón trasero y a que una victoria lo cambia todo, pero la realidad es que las sensaciones que arrastra el vestuario no son para nada halagüeñas y, para colmo de males, no paran de romperse futbolistas.

La gran incógnita es cómo responderá este equipo ahora que está metido de lleno en el fango. ¿Mostrará carácter para levantarse o terminará por hundirse? El punto de mira estará más que nunca sobre el cuerpo técnico y un entrenador que tiene que librar una complicada papeleta en la que no se había visto nunca antes desde que llegó al Nuevo Mirador hace año y medio. Con casi dos tercios de liga cumplidos, el Algeciras se ha visto abocado a una lucha en la que nadie le presuponía. Para salvar el pellejo, los de rojo y blanco van a necesitar al menos quince puntos en las once jornadas que restan. Dicho de otra manera, cinco victorias o cuatro triunfos y algunos empates. Sumar en buena parte de los duelos sin importar quién esté delante se llame Córdoba o Alcorcón.

El domingo comenzó con la victoria del Fuenlabrada en Linarejos, el campo que visitará el Algeciras después de recibir al Córdoba el próximo domingo (18:00). El goleador Diego encauzó el triunfo de un cuadro madrileño que ha reaccionado para salir de la quema. Al mediodía, Balona y Badajoz firmaron tablas en un resultado que se puede decir que benefició a los albirrojos, que siguen teniendo a los pacenses por detrás aunque igualados a puntos.

La caída a descenso se consumó por la tarde con la victoria de Unionistas en el Iberoamericano. Los de Salamanca se adelantaron en el primer tiempo pero el San Fernando igualó en la recta final. No obstante, los visitantes respondieron a renglón seguido para firmar su segunda victoria consecutiva con Dani Ponz, el nuevo técnico.