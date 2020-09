El exalbirrojo Jesús Braganza firma por el Ourense de Tercera

El lateral izquierdo Jesús Braganza, que la temporada pasada defendió los colores del Algeciras CF, ha fichado por el Ourense, que militará en Tercera división con el claro objetivo de lograr el ascenso a Segunda B. Braganza hace de esta manera el camino inverso a Juanma Justo, uno de los últimos fichajes albirrojos que la pasada campaña formó parte de la escuadra gallega, con la que se quedó a un paso de conseguir el salto de categoría.

En declaraciones a El Faro de Vigo, Braganza confiesa que lo tenía hecho con el Portugalete, pero el acuerdo finalmente no llegó a buen puerto. "Tenía un acuerdo cerrado a falta de que me mandasen el contrato y lo devolviese firmado. Hasta tenía un piso alquilado ya. Mi error fue confiar en una palabra, al poco me llamaron para echarlo abajo. Fue un episodio bastante desagradable", indica el lateral zurdo, que explica cómo se fraguó su fichaje por el Ourense. "Me sorprendió un poco la llamada. Me decidí ante la insistencia del entrenador (Rubén Domínguez), el hecho que tuviese mucha confianza en mí fue decisivo para decantarme".

La temporada pasada Braganza disputó 17 partidos con el Algeciras, 16 como titular, después de destacar en el Cádiz B, con el que consiguió el ascenso a Segunda B. Antes vistió las camisetas de la Lebrijana y Gerena, en Tercera división.