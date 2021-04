Ruano: "El partido estuvo condicionado por dos errores y el Algeciras salió beneficiado"

El entrenador del Betis Deportivo, Manuel Ruano, compareció este domingo en rueda de prensa tras la derrota de su equipo en el Nuevo Mirador ante el Algeciras CF (1-0) y afirmó que fue "un partido completamente condicionado por dos errores" del árbitro. El entrenador considera que el gol local vino de "un penalti inexistente" y que en la última jugada hubo mano de un zaguero albirrojo, por lo que considera "inexplicable" que no se señalara pena máxima a su favor.

"Llevamos un gran año. Hay que sentirse orgullosos del esfuerzo que están haciendo los jugadores y de su compromiso. Al final eso es lo que nos queda. Nos sabe muy mal. Fue un partido completamente condicionado por dos errores: un penalti inexistente y la última jugada, con un balón en la mano, que el linier pitó penalti y el arbitró pitó córner cuando no había salido el balón. Fue inexplicable. Pero bueno, son humanos (los árbitros) también y esto es fútbol", comenzó el técnico del filial bético.

"El Algeciras hizo muchas cosas bien en su modelo y hoy (por este domingo) salió beneficiado de esas pequeñas cosas que en el fútbol no puedes controlar y que le hicieron ganar", abundó.

"Tenemos que estar preparados para cualquier planteamiento del rival. El partido estaba muy controlado, pero el penalti condicionó el resto. A partir de ahí fuimos a por el partido y ellos dieron un pasito hacia delante, cosa que habían dejado de hacer tras el descanso. No tuvimos fortuna. Ellos tuvieron una, nosotros una, y sobre todo esa última jugada que no sé, un balón que está en el área, cómo se puede señalar córner cuando el linier pita penalti. Fue una mano clarísima. Se que es complicado, pero nos perjudicó".

Preguntado sobre si a sus jugadores les perjudicó su juventud, respondió: "En experiencia estamos muy bien, el que tiene que saber jugar es el árbitro. El Algeciras hizo su papel y no jugó nada tras el gol. Cuatro minutos de añadido fue muy poco, pero es criterio del árbitro. Siempre hay cosas que mejorar, lógicamente. Nosotros competimos y nos gusta ser dominadores del balón, creemos en ese estilo de juego. A veces nos falta posesión, a veces nos falta verticalidad y al final es ir ajustando un poco".

Sobre si a su equipo le faltaron oportunidades de gol a pesar de tener la posesión del balón, dijo: "No considero que haya sido un dominio estéril. Esto es Segunda B, el Algeciras hace una marca al hombre muy agresiva e intensa. Cuando tú no creas (ocasiones) hay que darle el mérito al rival. Al final tenemos una o dos, no vamos a tener ocho. No somos un equipo que pueda salir y bailar al rival. Tenemos nuestra manera de jugar, es lo que nos ha traído hasta aquí, creemos en eso y es por lo que seguiremos apostando".

Respecto a las posibilidades de su equipo en esta segunda fase, comentó: "Como entrenador te tienes que quedar con los merecimientos y corregir los pequeños detalles. Queda mucho. Hoy (por este domingo) no merecimos perder y seguiremos intentándolo hasta el final. Un entrenador tiene que conseguir el máximo de sus jugadores y veremos cuál es. Espero que en otros partidos detalles que este domingo no nos favorecieron sí que lo hagan".

"Los equipos de nuestro grupo son fuertes. El UCAM tiene un equipazo, el Linares está muy bien trabajado y el resto de partidos los iremos viendo. Todos tienen opciones y hacen bien a su manera lo suyo", finalizó.