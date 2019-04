Como si una eternidad hubiera transcurrido, el balón vuelve a rodar para el Algeciras CF y la situación es la misma que cuando los albirrojos tropezaron el pasado día 14 con el Conil en el Nuevo Mirador. O mejor dicho, algo peor porque el Ceuta ganó este sábado al Utrera y se escapa en la tercera plaza y el Betis Deportivo hizo lo propio ante el Ciudad de Lucena y se ha puesto al acecho del playoff. Sólo la cruda realidad mantiene las opciones de disputar la liguilla para los albirrojos, a cinco puntos de la cuarta plaza con doce en juego. Todo lo que no sea ganar estos últimos cuatro partidos será echarse una palada más de arena, aunque puede que ni sumándolo todo dé para obrar el milagro. Emilio Fajardo está convencido de lo contrario y se ha marcado el reto de “llegar vivo” a la última semana, a la jornada final del derbi con la UD Los Barrios, que lleva cuatro puntos más y ve mucho más posible el gran sueño.

El Algeciras se desplaza a Espiel para visitar este domingo (17:30) al Atlético Espeleño, el penúltimo clasificado del grupo X de Tercera, un rival ya descendido, un modesto dispuesto a hacer gala de su honradez hasta el último segundo.

Con las bajas por sanción del pichichi Antonio Sánchez y del algecireño Antoñito, Fajardo ha citado al resto de la plantilla para viajar a terreno cordobés. El técnico recupera al meta Jesús Romero y al zaguero Cerpa, que cumplieron su castigo. También vuelve a estar disponible el defensa algecireño Oñate. En la prelista de 20 están Alberto Fuentes, Gámiz y Eric Samé, además del canterano Tote, ya asentado como uno más.

Alineaciones probables Atlético Espeleño: Gonzalo, Márquez, Troyano, Óscar, Samu González, Álex Molina, Pablo Mogollón, David Carmona, Sergio Ortiz, Ángel García y Hugo. Algeciras CF: Romero, Juanjo, José Carlos, Cerpa, Pablo de Castro, Borja Vicent, Iván, Tote, Karim, Pablo Ganet y Javi Zafra. Árbitro: Gutiérrez Perea (Sevilla). Hora: 17:30 (39ª jornada). Campo: Municipal de Espiel. Antecedentes: El Algeciras ha visitado dos veces al Espeleño con un saldo de un empate y, la pasada campaña, una victoria.

Fajardo, obligado a tocar la alineación, desliza por dónde pueden ir los tiros ante el Atlético Espeleño: “Hay que saber al campo que vamos, cómo tenemos que jugar allí y ser directos en algunas jugadas. Luego el rival es un equipo directo, muy joven pero que presiona mucho y busca el robo”, analizó el entrenador.

Fajardo, que defendió sus números al frente del Algeciras, se niega a arrojar la toalla para este último tirón final: “Quedan cuatro semanas, cuatro partidos y no hay otra que sacar el encuentro adelante, esperar algún pinchazo de los enfrentamientos directos y estar vivo hasta el final. Queremos ser protagonistas en estas cuatro semanas”.

“Es verdad que estamos un poco más lejos de lo que querríamos, pero estamos vivos”, prosiguió el preparador. “Desde el lunes que empezamos a trabajar el objetivo de la plantilla es llegar vivo al partido de Los Barrios, es el gran objetivo nuestro, el derbi de la última jornada”.

Atrás queda ya el empate y la impotencia del día ante el Conil. “Se habló del porqué y del cómo, porque dolió mucho”, insistió antes de aclarar que el vestuario ha pasado página y solo piensa en sacar adelante los doce puntos que restan por jugarse.

Sobre el Espeleño y su situación de descendido, Fajardo habla de la motivación que pueden encontrar los locales: “Tienen un tramo de calendario bonito porque conseguir ganar a un equipo con caché como nosotros sería importante, la semana que viene jugarán en El Arcángel contra el Córdoba B y todo empieza por darle una alegría a su afición”, señaló.

Otro asunto que Fajardo tuvo que capear es su continuidad o no, ya que el técnico firmó también para la campaña siguiente: “Estoy muy centrado en mi semana de Espiel, mi final de liga que va a ser un final bonito con cuatro partidos para acabar la temporada de una forma en la que podemos dar una alegría a todos. Tengo mucho trabajo como para perder tiempo en ello más allá del contrato o no contrato. Mi reto no es tener que demostrar nada, ni me gusta hablar con números porque es algo muy frío, ni defenderse en ese sentido. Soy una persona crítica que busca soluciones y siempre y cuando busco soluciones empiezo por mí. Hay veces que cuando me preguntan por los números he de responderlo pero no me quiero perder en ello. Mi objetivo es entrar en playoff, y si entramos mi objetivo en el Algeciras es subir y si se consigue, Dios quiera, que para eso hemos venido encantados, y si no lloraremos durante un mes y habrá que afrontar otra temporada, así es el fútbol”, sentenció.

La relación de convocados del Algeciras la componene: Romero, Barroso, Juanjo, Oñate, Cerpa, Benítez, Pablo de Castro, Dani Gallardo, José Carlos, Josemi, Iván, Gámiz, Borja Vicent, Pipo, Pablo Ganet, Javi Zafra, Tote, Fuentes, Karim y Eric Samé.