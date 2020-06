Romero en la portería; Máiquez en el lateral derecho y Gartzen en el izquierdo; Espejo y Chico como pareja de centrales; Iván Turrillo y Javi Chico como mediocentros en la sala de máquinas; Ortiz por el carrilo izquierdo y Aitor Santos por el derecho; y arriba, en punta de ataque, Armentano y Julio Cabello. Todos ellos, dirigidos desde el banquillo por José Luis Montes. Esta alineación de ensueño ha sido la elegida por los aficionados y simpatizantes del Algeciras CF como el mejor once albirrojo de la historia... Reciente.

El juego planteado por el Algeciras con el #11deNuestraHistoria para amenizar la falta de fútbol durante el estado de alarma se ha resuelto tras contabilizar las votaciones de los participantes a través de las redes sociales. "Este es el #11deNuestraHistoria que habéis creado con vuestros votos a través de Facebook, Twitter e Instagram. Son todos los que están, pero no están todos los que son", proclamó el club.

El once elegido, como no podía ser de otra forma, ha desatado ya todo tipo de debates entre los aficionados algeciristas. Y es que ese era el otro componente de este juego. "El mejor once del Siglo XXI como mucho...", expresa un hincha, en referencia a que, en efecto, se echan en falta a varias leyendas rojiblancas del pasado siglo, futbolistas que marcaron una época que buena parte de la parroquia del Nuevo Mirador no llegó a vivir. "Si nuestros padres y abuelos hablaran...", comenta otro seguidor.

Los hinchas se decantan por el recordado José Luis Montes como entrenador

La formación votada por el algecirismo recoge la columna vertebral del histórico equipo de Montes que logró el último ascenso a Segunda A, en 2003. Gente como Chico, Espejo, Gartzen, Aitor Santos u Ortiz eran parte sagrada de esos guerreros del añorado Montes, elegido como el mejor entrenador que nunca haya tenido este centenario club.

El once ideal cuenta con sangre más reciente como Javi Chico, Máiquez, Iván Turrillo o el meta Romero, los dos últimos aún en activo. Es el ejemplo de que la mayoría de los seguidores del Algeciras que usan las redes sociales forman parte de un sector todavía joven.

El único histórico de cierta edad que aparece es el incomparable Julio Cabello, el máximo goleador de la historia algecirista y, por consenso, el mejor ariete que ha vestido esta camisola. Junto a él, el argentino Mariano Armentano, el Tiburón, el hombre-gol de la última experiencia en la categoría de plata. El de Buenos Aires dejó su huella.

Este once histórico recién salido del horno se puede comparar con el elegido no hace tanto por la celebración del centenario del Algeciras. Aquella alineación contaba con Omist El Gato Negro, Julio Cabello, Del Cura, Andrés Mateo, Hita, Aitor Santos, Antonio Molina, Ángel Sáez, Javi Chico, Galleguito y Tapia. A los mandos de la caseta, el mítico Gabriel Navarro Baby. Seguro que este dream team es más del gusto de los más añejos seguidores.

Seguramente se queden al margen jugadores de enorme talla o futbolistas excepcionales que quizás solo estuvieron un corto periodo de tiempo por el Mirador. Lo único irrebatible es que cada algecirista tendrá su once tipo favorito y su época predilecta.