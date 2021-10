Iván Ania: "Sabíamos donde hacer daño al Costa Brava y estuvimos muy acertados"

Iván Ania, el entrenador del Algeciras, destacó la buena dinámica que lleva su equipo tras la victoria ante el Costa Brava por 5-1. "La valoración es muy positiva por el resultado y por la dinámica. Llevamos 10 puntos de 12 y este no era un partido fácil. Venían de una derrota abultada y normalmente los equipos que la sufren tienen una reacción. Sabíamos donde le podíamos hacer daño y creo que en ese sentido estuvimos muy acertados".

"Comenzamos muy intensos y conseguimos ponernos muy rápido con dos goles por delante. Ahí ellos empezaron a tener un poco más el balón y nos metieron en ciertos momentos atrás, pero cuando hicimos el tercero el partido ya estaba medio sentenciado, y cuando hicimos el cuarto muchísimo más", explicó el técnico.

El asturiano reconoció que el Costa Brava apretó en la segunda parte. "La segunda parte fue difícil porque tienes que intentar concienciar a los jugadores de que no se pueden relajar, de que hay que ir a intentar hacer el quinto y que hay que respetar al rival. En ese sentido es difícil. Nos hicieron un gol cuando nuestra intención era intentar dejar la puerta cero, que para nosotros siempre es importante, y nos hicieron más ocasiones de las que creo que nos deberían de haber hecho. En ese sentido tenemos que mejorar, pero la valoración es positiva porque conseguimos el objetivo que teníamos, que era ir a ganar el partido".

"Al descanso les dije que no quería ver un equipo haciendo el tonto, que quería que respetasen al rival como nos gustaría que nos respetarán a nosotros, por ejemplo cuando nos metieron los goles en Cornellá. Está claro que era muy difícil que el partido se nos pudiera ir porque íbamos con un resultado muy amplio. Hubo un momento, sobre todo al principio de la segunda parte, en el que ellos nos estaban dominando. Nos generaron varias ocasiones hasta que consiguieron el gol y a partir de ahí parece que eso nos asustó y nos hizo reaccionar y pasamos ya a jugar de otra manera", explicó el asturiano.

El entrenador albirrojo hizo hincapié en la buena racha de su equipo. "Vamos en una dinámica muy buena. No sé si dije en rueda de prensa que no teníamos muchos registros para hacer gol y desde ese día creo que la cosa cambió totalmente. Fuimos a La Línea y metimos cuatro, el otro día tres y hoy cinco. Los delanteros viven del gol y que los metan Álvaro y Roni, qué son los únicos dos puntas que tenemos, es muy importante porque les va a generar muchísima confianza. Tan importante como eso es que el equipo defensivamente está sólido. Al principio éramos bastante endebles pero el equipo ha mejorado en los dos aspectos y por eso hemos podido hacer 10 puntos de 12".

"En la parte ofensiva estamos muy justos y si se lesionara Roni tendríamos que reubicar a gente. Álvaro (Romero) puede jugar arriba, pero no es un punta de referencia, no es lo mismo. Creo que los tenemos que cuidar, porque aparte son gente trabajadora, no son de los que hacen el gol por estar allí en el área. Estos son gente que se generan ellos las ocasiones por su trabajo de presión, que permite robos como el que tuvimos en una presión alta, y eso tiene un desgaste muy grande. Hay que cuidarles, no solo a ellos, a todos, pero a ellos especialmente porque es la zona donde menos menos efectivos tenemos", explicó el preparador.

Sobre el cambio de Borja por Villapalos en el once, Ania contestó: "Estuve con la duda hasta el final con el planteamiento, que era de dominar al rival a través de tener el balón y por eso puse a los que consideraba que estaban en este momento más capacitados para tener el balón. Quería tener un buen inicio de juego y que aparecieran los medios centros. Puse a Iván Turrillo y Borja, que siempre se ofrecen que siempre la quieren que son capaces de darle continuidad al juego. Cuando salió Duarte lo mismo, también Pepe Mena que sale de lesión. No estuvo Villapalos hoy, pero los días que estuvo lo hizo muy bien, o sea que en medio campo tenemos muchos efectivos y yo creo que de muy buen nivel. Soy de los que piensan que los equipos juegan cómo juegan tus medios centros y si tus mediocentros hacen están tan acertados como hoy, el equipo juega bien.