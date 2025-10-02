El Algeciras CF recibirá al Alcorcón el sábado 25 de octubre a las 14:00

El Algeciras CF ya conoce el horario de su duelo frente a la AD Alcorcón, correspondiente a la novena jornada de liga, que se disputará el sábado 25 de octubre a las 14:00 horas en el Nuevo Mirador. Los albirrojos vivirán este horario por primera vez en casa y ya lo experimentarán este sábado, 4 de octubre, en la ciudad deportiva Luis del Sol ante el Betis Deportivo.

El club ha recordado en sus redes sociales el resto de horarios ya confirmados. El sábado 11 de octubre, los de Javi Vázquez recibirán en casa al CE Europa, en un partido que se jugará a las 18:30, y posteriormente, el Algeciras afrontará una salida exigente con la visita al FC Cartagena el viernes 17 de octubre a las 21:15 horas. Tras ese choque, el equipo regresará al Nuevo Mirador para medirse al Alcorcón en un horario nada usual para la afición del Nuevo Mirador.

Entradas agotadas

Para el duelo de este sábado en Sevilla ante el Betis Deportivo, el Algeciras ha anunciado que ya se han agotado todas las entradas que había facilitado el conjunto verdiblanco para su venta en el Nuevo Mirador, por lo que el conjunto algecireño estará bien arropado en la ciudad deportiva Luis del Sol.