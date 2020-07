El Nuevo Mirador, el amargo recuerdo de un segoviano

El 28 de junio de 2015 el algecirismo vivía una de aquellas tardes que jamás olvidará. El equipo retornaba a Segunda B tan solo un año después de perder la categoría en una tarde en la que jugadores y afición celebraron el ascenso, de la mano de Baldomero Hermoso Mere, no solo como una explosión de alegría, sino también como un alivio tras una temporada brillante y un play-off muy duro en el que cayó en la eliminatoria de primeros ante la Arandina, ganó en un duelo muy igualado ante la Peña Deportiva de Ibiza y logró el salto de categoría tras sufrir en el partido de ida en Segovia. Un camino similar hizo su rival, la Gimnástica Segoviana, que se quedó en la cuneta en el Nuevo Mirador, lugar que cinco años después ha visitado Rafael Montalvo, central que fue titular en ese partido y que ha compartido en Twitter sus sentimientos sobre ese choque tantos años después.

"En el año 2015 en este estadio viví uno de los momentos más crueles como deportista, ya que estuvimos a punto de subir con la Gimnástica Segoviana a Segunda B. Fue un palo demasiado duro e inmerecido que hizo que la semana siguiente apenas pudiera dormir", destaca el futbolista junto a una fotografía en la puerta del estadio y otra en la que salta junto a Joselu, autor del 1-0 que a la postre dio el ascenso al Algeciras.

"Después de cinco años he vuelto al lugar de los hechos y no he podido evitar emocionarme y sentir esa rabia de un grupo de futbolistas y currantes que lo dieron todo. Calahorra, Laredo y después Algeciras, el lugar donde sin duda merecimos un final feliz, ¡así es el fútbol!", finaliza el mensaje de Montalvo, que tras otra temporada más en la Segoviana dejó el club castellano.

En el año 2015 en este estadio viví uno de los momentos más crueles como deportista, ya que estuvimos a punto de subir con la Gimnástica Segoviana a Segunda "B", fue un palo demasiado duro e inmerecido que hizo que la semana siguiente apenas pudiera dormir 1/2 pic.twitter.com/93vtOflty1 — Rafael Montalvo (@rafamontalvo85) July 9, 2020

Un par de aficionados ha comentado su publicación en Twitter. "Hicisteis un muy buen partido a nivel general y tú en particular. Recuerdo que con 0-0 los aficionados del Algeciras pitaban a su equipo. ¡Solo faltó un pelín de suerte!", indica uno de ellos.

"Ese pelín de suerte nos faltó justo antes de su gol con una ocasión nuestra muy clara que en el minuto casi 85 creo que nos hubiera dado el ascenso, desde luego que tenerlo tan cerca es lo que hizo que fuera tan duro", responde Montalvo.

Esa ocasión a la que se refieren Montalvo y un aficionado, en el minuto 83, la contó así Europa Sur: "Pudo marcar la Segoviana en una serie de rechaces dentro del área y con una intervención salvadora, a lo Fito ante el Hellín, de Josemi. Se hizo el silencio en La Menacha, roto únicamente por agudos gritos de auténtico terror de una señora de tribuna. Gritos que se cambiaron por otros de alegría sólo un minuto después. Del infierno a la gloria por la vía de un centro medido salido de la zurda de Antonio Jesús al que llegó Anel antes que Joselu para accidentalmente introducir el balón en su propia portería. Quedaban cinco minutos y otros cinco de descuento. Se hicieron eternos".