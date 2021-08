Algeciras, tócala otra vez

El Algeciras CF (Primera RFEF) afronta este miércoles (20:00 horas) en el Nuevo Mirador su cuarto partido de pretemporada ante el Córdoba CF (Segunda RFEF). El duelo será ofrecido por Footters. Los de Iván Ania intentarán conseguir su segunda victoria estival, tras la lograda el pasado jueves ante el Atlético Baleares (0-1) en Marbella.

Ninguna novedad respecto a fichajes desde aquel partido, por lo que el entrenador aprovechará el nuevo ensayo ante el conjunto blanquiverde para seguir ajustando las piezas de un equipo que ante los baleares se mostró muy físico, suelto a la hora de circular el balón y con empaque en el entramado defensivo con la presencia de Robin y Gorka Zabarte.

Tras los choques ante el Cádiz (0-4) en casa y ante el Al-Shabab saudí (3-2) en Marbella, el del conjunto insular fue el primero de los algeciristas ante un equipo del mismo nivel, en el que se pudieron ver atisbos del verdadero potencial de la nueva plantilla. El conjunto califal, aunque jugará la temporada 2021/22 en Segunda RFEF, es otro rival ante el que medir lo que realmente se puede esperar del nuevo proyecto albirrojo.

A pesar de la diferencia de categoría entre el Córdoba y el Algeciras, Ania opina que será un choque complicado: "Más allá de la categoría en la que esté el Córdoba todos sabemos que es uno de los favoritos a ascender. Tiene jugadores de nivel que podrían jugar perfectamente en Primera RFEF. Tendremos que salir activados y con los cinco sentidos en el juego porque ellos tendrán una motivación extra al jugar contra un equipo de superior categoría".

El técnico afirma que esa diferencia no es motivo para presionar a sus jugadores para que consigan la victoria: "Salimos siempre con la intención de ganar. El Cádiz es de superior categoría y perdimos y con el Atlético Baleares, que es de la nuestra ganamos. El Córdoba podía estar perfectamente en Primera RFEF, no solo por sus futbolistas, sino por sus 6.000 socios".

El asturiano solo tiene una duda para el encuentro: "Contamos con todos, incluso con Peris, que estuvo parado unos días por unas molestias y creo que podrá jugar unos minutos. A última hora será decisión del jugador". El preparador descarta la presencia de Pelayo: "Aún es pronto. Hay que ir con calma, tuvo una lesión muy importante y no podemos arriesgar", explica.

Uno de los que sí que jugará será el canterano Leiva, que está cuajando una gran pretemporada: "A pesar de tener 16 años tiene un nivel muy alto y lo considero jugador del primer equipo. Tenemos muchas esperanzas en él y es una sorpresa muy agradable", comenta Ania, que añade que cuenta con los jugadores del filial.

"Cada vez queda menos para el inicio de liga y cada vez veo al equipo más preparado. Vamos a ver si somos capaces de seguir creciendo y esperamos hacerlo desde la victoria, desde donde es más fácil creer, a pesar de que en pretemporada los resultados no son lo importante", argumenta el entrenador.

El técnico quiere que ante el Córdoba su equipo siga la misma dinámica que ante el Baleares, tener el balón para crear peligro: "Me gusta que el equipo sea combinativo, con inicio de juego desde atrás, pero a veces se confunde ser combinativo con ser horizontal, y eso no me gusta. Me gusta que se intenten superar líneas, que el equipo toque pero que lo haga para hacer daño".

Un estilo de juego que intenta inculcar a los suyos en las sesiones preparatorias: "A medida que pasan las semanas en los entrenamientos vamos a más, estamos cogiendo las ideas que queremos. Empezamos la pretemporada con pocos efectivos, ahora han llegado más junto con los que vienen del filial, y eso nos permite más calidad en los entrenamientos".

El técnico explica que la plantilla aún es corta, pero no se va a fichar por fichar: "Somos pocos pero quedan jornadas para traer fichajes. No estoy preocupado. Cuando encontremos el jugador idóneo para lo que necesitamos será cuando demos el paso de fichar. Todos los que vengan a sumar serán bienvenidos. Estoy contento con lo que tengo pero las ligas son muy largas, hay lesiones y sanciones y necesitamos más efectivos. Creo que necesitamos cuatro jugadores o cinco jugadores".