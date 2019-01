El albirrojo Karim se disculpa por su expulsión

No es que haya pasado de héroe a villano, pero casi. El delantero Karim Abubakar se disculpó de manera pública por la expulsión que protagonizó el pasado domingo en Sevilla cuando el partido ya estaba prácticamente terminado. El ariete se enzarzó con el portero del Sevilla C y vio la segunda amarilla, un castigo que afectará sobre todo al dejar a Emilio Fajardo sin una pieza clave para el partido del domingo con el Utrera en el Nuevo Mirador (17:00).

"Quiero pediros disculpas por la acontecido", escribió Karim en sus redes sociales. "Fue la primera vez que me expulsaron debido que no pude controlar mí furia", explicó. "Prometo que no volverá a suceder. Gracias", aseguró el ghanés.

Con la sanción de Karim y la lesión de Antonio Sánchez, el Algeciras se vuelve a quedar huérfano en punta de ataque y con el delantero del filial Moha como única alternativa natural. El canterano solo ha disfrutado de dos titularidades esta temporada, la primera en Guadalcacín, donde hizo doblete en el último triunfo a domicilio de los albirrojos, y después en casa ante el Coria, la tarde que los algeciristas sufrieron su primera gran debacle con Javier Viso.

No obstante, tampoco hay que descartar la idea de que Emilio Fajardo se saqué de la manga un sistema sin punta, con falso nueve.