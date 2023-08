La afición del Algeciras vuelve a responder y supera los 3.500 abonados

Nadie puede con la afición del Algeciras CF. La siempre fiel alma del Nuevo Mirador continúa ampliando el mar albirrojo que se extenderá por las gradas del estadio de La Menacha y ya son más de 3.500 abonados los que han sellado su compromiso una temporada más con el club de sus amores. Los hay que no cumplen años, sino temporadas.

Este jueves el propio club, a través de sus cuentas oficiales de redes sociales, han actualizado los datos de la campaña de abonos para la temporada 23/24 en Primera Federación, la cual se sitúa en 3.517 abonados. El número ha crecido notablemente desde los 2.500 que se registraban a mediados del mes pasado y los más de 1.000 que renovaron sus votos por otra campaña en las primeras dos semanas.

Han pasado tres semanas en las que mil algeciristas se han abonado para la siguiente campaña y, aunque en comparación no parezca demasiado, no es una cifra nada desdeñable, toda vez que agosto suele ser un mes lento de primeras. No obstante, la segunda quincena del mes promete ser intensa en las oficinas del Nuevo Mirador, ya que la proximidad del inicio liguero puede traer más carnets a la grada.

El camino de la campaña de abonados del Algeciras esta temporada aspira a acercarse, si no superar, el récord de la pasada temporada, que se situó por encima de los 4.500 abonos. Una cifra histórica para la entidad que, pese a una campaña complicada, ha visto su ilusión revitalizada con el proyecto de Football Coalition que Mac Lackey y Ramón Robert lideran.

Además, el inicio de la pretemporada ha puesto en marcha a los aficionados, con una visita masiva a Castellar para presenciar la victoria ante el Europa FC y representación en los viajes a Chiclana -donde se ganó en los penaltis el Trofeo de la Vendimia- y, el más reciente, a Sanlúcar de Barrameda. Además, esta misma semana los albirrojos visitan la vecina Los Barrios, donde se espera presencia algecirista. La próxima semana, será el filial del Cádiz, aunque a puerta cerrada, el rival.

Según la cuenta especializada GradaB Pro, el Algeciras CF se ubicaría como el octavo equipo con un mayor número de abonados de la Primera Federación, en el segundo tren de conjuntos por detrás de los que más acumulan. El RC Deportivo lidera notablemente, con más de 15.000 carnets, siendo segundo el Málaga CF con 12.500. Por delante de los albirrojos se encuentra la SD Ponferradina, por encima de los 3.900. Más arriba ya aparece el Recreativo de Huelva, con más de 8.000.

Trazando una comparación con los clubes de la Segunda División, la entidad de La Menacha suma más abonados que cuatro clubes de la división de bronce. Eldense, Mirandés, Alcorcón y Andorra acumulan menos, estando el club de Gerard Piqué por debajo de los 1.000.