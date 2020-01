Alejandro Sandroni, el técnico del Yeclano Deportivo, entiende que el triunfo de los suyos ante el Algeciras CF dejó un resultado "exagerado", algo que el argentino achaca a la "efectividad" demostrada en una tarde más de gloria en La Constitución.

"El marcador es exagerado", arrancó el técnico con su comparecencia ante los medios. "La primera parte entramos bien, el gol nos acomoda, damos un paso atrás y ellos tienen calidad para asociarse y el empate fue justo", relató. "En el descanso hablamos de dar un paso adelante, teníamos que estar más cerca de ellos, nos ayuda mucho el gol en la primera jugada y a partir de ahí no controlamos tanto, pero no estuvieron cerca de nuestra área y nosotros tuvimos efectividad".

"No controlamos la segunda jugada, no estábamos bien posicionados, pero creo que lo solucionamos", remató Sandroni, orgulloso del bagaje de este recién ascendido: "42 puntos en la jornada 22 no está mal para nosotros".

"El equipo tiene mucha humildad y acepta los consejos cuando hablamos, y tengo jugadores dispuestos a todo", subrayó el míster del Yeclano, que brindó la victoria al lesionado Iker Torre.