Viso: "No veníamos a por el empate, pero tampoco es un punto agridulce"

El entrenador del Algeciras CF, Javier Viso, dio por bueno el punto en Jerez. “No veníamos a por el empate, veníamos a ganar, pero tampoco es agridulce, seguimos igual”, aseguró.

“Viendo los resultados de la jornada creo que nos pasó factura a todos lo de jugar tres partidos. Nosotros seguimos igual, no perdemos nada con los de arriba ni con los de abajo”, manifestó el técnico algecireño.

Viso reconoce que “a balón parado ellos nos crearon peligro, sobre todo con un par de fallos...”, lamentó el algecireño. “Pero Romero estuvo fantástico”, agregó.

Preguntado por la racha de cinco salidas sin vencer, el técnico es tajante: “Esto se arregla ganando en casa. Se trata de una liga regular, hay que seguir sumando puntos, el rival juega y además hizo un buen partido”.

“Podríamos haber ganado pero también perdido”, afirmó. “La ocasión de Pipo... cuando la vea se va a echar las manos en la cabeza”, dijo sobre la oportunidad que desperdició el canario en la recta final.

Viso insiste en que “no podemos jugar y que cada dos o tres pases sea una falta, no cogemos el ritmo de partido”. “El árbitro vio un cabezazo a Iván y no sacó la roja, luego perdonó la segunda amarilla a otro rival... Todo eso condiciona un poco el partido, no se puede obviar”.

Sobre el once, el preparador albirrojo explicó que “necesitábamos un poco más de contención, sabíamos de su poderío en el balón parado y vimos todas las variables. Cuando se cansaron hubo más espacios”.