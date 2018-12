Viso: "No podemos dejar escapar un partido así, sin hambre, hay que cambiar el chip"

El entrenador del Algeciras CF, Javier Viso, mostró su descontento en la rueda de prensa después de que su equipo empatase en el Pérez Ureba de Conil: “Llevo un cabreo que voy a reventar”, comenzó. “Creo que fuimos muy superiores al Conil, aunque ellos hicieron su partido y consiguieron su premio”, dijo.

“Nosotros no vinimos a dar el nivel que tuvimos que dar”, entendió el algecireño. “Hicimos un partido fácil y no tuvimos hambre de ganar. No es cuestión de jugar bien o mal, es tener hambre”, reiteró tajante el técnico albirrojo.

“Si no venimos a campos como este a ganar, nos equivocamos. No se puede fallar en ningún campo porque la competición no hace concesiones. En el momento que lo hagamos, nos vamos para abajo”, aseguró Viso.

“Mi principal preocupación es la falta de hambre que tuvimos. Este partido no se nos podía ir, para lo bien que se nos puso. Hay que cambiar el chip en el vestuario si queremos aspirar a algo”, consideró Viso.

“Pasamos de poder irnos 0-3 al descanso a casi perder el partido. Tiramos 15 minutos de la segunda parte por la borda y ahí por poco se nos va el partido. En la primera parte tuvimos ocasiones para irnos con una buena renta a la caseta, pero luego ellos salieron a apretarnos. No sé lo que ocurrió en ese intervalo. Menos mal que después recuperamos el nivel. El Conil defendió muy bien todo el partido y sacaron su punto”.

El conjunto algecireño marró varias ocasiones francas de gol en el primer tiempo, a lo que dijo que “eso es cuestión de fortuna”. “Nosotros generamos las ocasiones pero luego la pelota no entra. Lo que me preocuparía de verdad es que no creásemos esas oportunidades”, comentó.