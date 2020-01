El Villarrubia CF recibe este sábado al Algeciras CF con el reto de sumar su segunda victoria seguida en casa. El conjunto de la provincia de Ciudad Real, espoleado por el triunfo que logró ante el Cádiz B para estrenar el año, asume que ante los albirrojos se ponen en juego algo más que tres puntos.

Javi Sánchez, que vuelve al banquillo tras cumplir sanción, ha citado a todos sus pupilos. El técnico toledano mantiene un rosario de dudas y las bajas de Fran Cortés y Arroyo. Por contra, los blanquiazules recuperan a Dieguito y Víctor Algisí, que también cumplieron castigo la pasada jornada.

El Villarrubia disfruta de su primera andadura en Segunda B. Este modesto equipo de Villarrubia de los Ojos conquistó el pasado curso su histórico ascenso desde el grupo castellano-manchego, el que lideró el Socuéllamos, la víctima final del salto de categoría de los algeciristas. El conjunto de Javi Sánchez tardó en ganar como local ya que no venció en casa hasta el 30 de noviembre cuando derrotó al Real Murcia (2-1), sin embargo, los blanquiazules parece que se han entonado en su feudo, el único campo con césped artificial del grupo IV.

Los ciudadrrealeños han sumado 10 puntos en casa en toda la primera vuelta, unos números que quieren elevar para conseguir el objetivo, el mismo que tiene el Algeciras. Tras la alegría ante el Cádiz B, el Villarrubia escaló al puesto de promoción con 19 puntos, a uno de los albirrojos. Entre su plantilla, los locales cuentan con gente experimentada como Toni Seona, Nando Copete, Fran Minaya o el ex del Socuéllamos Carlos García.

A Javi Sánchez, su técnico, le agradó mucho el Algeciras en la primera vuelta y confesó que esperaba ver más arriba a los del Nuevo Mirador a estas alturas de campaña: "Me sorprende la clasificación que tiene. Es un equipo que en la ida nos superó en la mayor parte del partido, haciendo un gran fútbol, y me dejó una sensación buenísima. Pensaba que a estas alturas estaría sufriendo menos, pero se ha metido en una zona que no esperaba", reflexionó en la previa del partido.