El entrenador del Algeciras CF, Emilio Fajardo, aseguró tras la derrota este sábado ante el Villarrubia (4-2) que su equipo "regaló el encuentro" y dejó muy señalados a dos jugadores, Braganza y Antonio Sánchez, que fueron sustituidos durante el partido.

"Jugamos un partido de dos minutos y a partir del minuto tres regalamos el encuentro en dos acciones seguidas, una de ellas, la del penalti, un poco dudosa. Con 2-0 tampoco competimos como debíamos y llegar a Villarrubia y a los diez minutos ir perdiendo 2-0 es tirarlo todo por la borda. Pese a ello tuvimos algunas opciones al final de la primera parte. Llegamos al descanso, intentamos arreglar algo, y en la primera jugada otra vez lo mismo y terminamos de regalar el partido. Al final sacamos el orgullo de donde no lo había para maquillar el resultado, pero con orgullo no ganas este tipo de partidos en Segunda B", dijo el técnico.

"Tras el primer gol que recibimos, cuando dejamos recibir al jugador en banda y empezamos a replegar... Este campo no es para replegar, es para meter pierna, para jugar fuerte, para que haya contacto, y nuestro inicio no fue así. Pese a ello tuvimos el 1-1 después del primer gol pero seguidamente volvimos a regalar un tanto", añadió.

"Nos hicieron mucho daño por la banda derecha, nuestro lateral izquierdo no pasaba por su mejor momento (Braganza) y lo único que podía pasar es que nos hicieran el tercero. Sus dos primeros goles son iguales. Recibió el banda derecha, y en vez de meter el pie, replegamos y dudamos y si haces eso en este campo pierdes. Por eso hicimos el cambio, para tener dos puntas y hacer más daño", dijo sobre la sustitución del lateral en la primera parte.

"El cambio de nuestro punta (Antonio Sánchez) no generaba nada y estábamos partiendo al equipo en dos, no estaba ganando los primeros duelos, no estaba ganando segundos duelos, no estaba rematando, tuvo una ocasión clara y tampoco. Por eso modificamos y metimos un jugador más en el centro del campo para intentar llegar desde segunda línea y así lo hicimos, con un poco más de orgullo que otra cosa y maquillamos el resultado para obtener lo mismo, cero puntos. Era un partido perfecto para Antonio Sánchez para reivindicarse", comentó.

Sobre la actuación arbitral, dijo: "Nos anularon un gol que me dijeron que era claramente legal, pero estamos acostumbrados y sabemos que cuando salimos de Andalucía lo tenemos complicado en ese sentido. Lo vimos en Mérida cuando nos pitaron tres penaltis, y dos decisiones en este encuentro un poco dudosas, pero tampoco me gusta ponerlo como excusa, porque tiramos por la borda el partido nosotros solos".

"Llegamos al encuentro bien, porque aunque no habíamos ganado los últimos encuentros, habíamos jugado bien, pero seguimos en las mismas que en la primera vuelta. Vamos a intentar hacernos fuertes en casa. Si en el próximo partido ganamos, tendremos un punto más que en la primera vuelta. Hay que apechugar, porque la derrota fue totalmente culpa nuestra, y volver a casa, que es donde somos fuertes. Después de una vuelta nos hemos dado cuenta de que fuera somos lo que somos", finalizó.