El entrenador del Villarrubia CF, Javi Sánchez, se mostró satisfecho con la victoria de su equipo ante el Algeciras (4-2), la cual no cree que se deba a "demérito" de su rival, al que definió como un "equipazo".

"No creo que diéramos la iniciativa al rival y no creo que hayamos esperado el fallo, pero fuimos muy determinantes. Hicimos un gol muy rápido, enseguida forzamos un penalti y cuando se te pone todo tan de cara, no creo que sea demérito del Algeciras. Es un equipazo, en la primera vuelta nos dio un meneo, pero a nuestro campo hay que adaptarse. Nosotros tenemos una semana entera para hacerlo y ellos tuvieron 90 minutos", comentó.

"Tuvimos fases buenas y fases malas en el partido. Iniciamos muy bien, con 15 minutos muy buenos, y metimos muchos balones en su campo, con segundas jugadas muy bien trabajadas y donde acertamos con el gol. Es cierto que luego tuvimos un ratito en el que ellos nos dominaron. El Algeciras es un equipo que te hace sufrir, que te lleva de un lado a otro, pero en este campo es complicado porque es pequeño y es difícil encontrar huecos. Al final del encuentro la relajación nos llevó a equivocarnos hasta tal punto que los metimos en el partido", argumentó.

Sobre el buen comienzo de año del Villarrubia, dijo: "Era lo que pedíamos, iniciar el año ganando al Cádiz B y conseguir una segunda victoria consecutiva, que aún no habíamos logrado esta temporada, y que llega en un momento que no puede ser mejor. A nosotros nunca nos ha acompañado la suerte. Puede que ahora pequeños detalles caigan de nuestro lado, como tener acierto en una de las primeras oportunidades que tenemos, que te ponen los partidos de cara. También es importante que hacemos un fútbol más práctico en nuestro campo, aunque menos vistoso", expuso.