Con el Gato Romero de vuelta tras seis meses, el Algeciras CF rinde visita este sábado (18:00, en directo por Onda Algeciras y Castilla-La Mancha TV) al Villarrubia CF en su segundo partido de 2020, el segundo consecutivo fuera de casa. Los albirrojos inician la segunda vuelta del campeonato en el grupo IV de la Segunda B ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Con 20 puntos, uno más que su oponente, los de Emilio Fajardo quieren alejarse del descenso ante el equipo que ocupa el puesto de promoción.

El regreso del guardameta Jesús Romero colma de alegría al algecirismo y supone el primer fichaje de invierno de un Algeciras que ha estado seis meses sin uno de sus pilares, 195 días hará este sábado desde que el Gato se enfundó por última vez el escudo en un partido oficial, el del ascenso en Socuéllamos. El alta del meta se consumó el pasado jueves con la salida de Dani Gallardo para hacer sitio a una ficha senior. Fajardo dijo que fue "una decisión dolorosa". "Dani es un auténtico profesional, pero tenemos que mirar por lo futbolístico", explicó. "Estamos contentos por contar con Romero, nuestro portero, abanderado del Algeciras, que ya puede luchar por el puesto", agregó.

Alineaciones probables Villarrubia CF: Samu Diarra, Carvalho, Toni Seoane, Carlos Martínez, Nando Copete, Fran Minaya, Piojo, Andriu, Arribas, Grillo y Carlos García. Algeciras CF: Lopito o Romero, Choco, Braganza, Benítez, Borja Vicent, Iván, Domínguez, Ganet, Karim, Antoñito y Antonio Sánchez. Árbitro: Pérez Hernández, de Madrid. Hora: 18:00 (20ª jornada, en directo por Onda Algeciras y Castilla-La Mancha TV). Estadio: Municipal de Villarrubia de los Ojos.

La incógnita ahora es si Fajardo devolverá a Romero al once ya, sin transición, o mantendrá a un Lopito que pasa por su mejor momento tras haber dejado la portería a cero en los cuatro últimos encuentros. He ahí la cuestión. El técnico dejó fuera de la convocatoria al lesionado Pablo de Castro, con molestias de pubis, además de los tres jugadores que parecen no contar: Antonio López, Alavedra y Jardel. Del delantero portugués, Fajardo avanzó que "Jardel termina el contrato el 31 de enero y no renovará". El míster insiste en no perder la cabeza con los refuerzos: "Lo ideal es mantener el grupo, estamos centrados en lo que hay dentro del vestuario".

La lista de viajeros que partió este viernes hacia la provincia de Ciudad Real la forman: Romero, Lopito, Del Valle, Braganza, Benítez, Borja Vicent, Choco, Almenara, Cerpa, Cartula, Barba, Iván, Martos, Domínguez, Antoñito, Tote, Ganet, Karim y Antonio Sánchez. Fajardo se llevó a diecinueve, con los tres porteros, aunque en un principio el club anunció dieciocho, y tendrá que hacer un descarte in situ.

Fajardo mira con ilusión y ambición a la segunda mitad de la Liga tras "una primera vuelta buena" en la que entiende que "hemos merecido bastantes puntos más de los conseguidos". "El reto ahora es la segunda vuelta, que es cuando empiezan a cocerse los objetivos, ante un rival cercano, que lucha por lo mismo", manifestó el preparador.

Analizado el empate en Granada, ante el colista, Fajardo reconoció que "el punto nos supo a poco pero nos sirvió para sacar distancia también". El entrenador del Algeciras insiste en lo "complicado" de ganar duelos en este grupo: "Creo que por pequeños detalles se nos han ido varios puntos; quitando San Fernando y poco más, en todos los demás desplazamientos podríamos haber sacado más", aseguró. "Hay que subir el nivel de acierto porque en eso está el éxito".

Fajardo espera a un Villarrubia inspirado, que "viene de sacar un resultado fenomenal ante su gente". La superficie del Municipal de Villarrubia de los Ojos es un hándicap para todos los visitantes: "El césped artificial es algo anómalo a todos, te tienes que adaptar rápidamente, hacer lo que están haciendo muchos rivales, ganar y volverte para casa", sentenció el míster, que advierte sobre el adversario: "Es un rival que te somete a una presión alta, que intenta jugar en campo contrario, que elabora, llega por banda, centra... tiene bastantes recursos para hacerte sufrir".

"Es un partido para estar en tensión los 90 y pico minutos porque cualquier error lo pagas", subrayó Fajardo. "Espero que seamos capaces de sumar tres puntos porque nos iríamos casi en mitad de la tabla y veríamos todo de otra manera".