Vicente Parras: "Si Diori fue insultado, se merece que le pidamos perdón"

Vicente Parras, técnico del CD Alcoyano, entiende que equipo y afición dieron la importancia necesaria al partido con el Algeciras CF para dejar los tres puntos en El Collao. El entrenador achacó "al calentón del momento" la situación vivida al final entre Yac Diori y Álvaro Vega, en la que el zaguero algecirista denunció insultos racistas.

"Lo más importante era sacar los puntos sí o sí. Se vio en el campo, cómo estábamos, cómo estaba la afición, sabiendo de la importancia de los puntos", comenzó su análisis. "Creo que salimos bien, ellos plantearon no encajar para jugar con nuestra necesidad y les salió bien y cuando dieron un pasito adelante llegó el nerviosismo. Tuve la sensación de que nos pesaba la clasificación y lo hablamos en el descanso, de aparecer, de no arrugarse y lo hicimos ante un rival muy duro que sabe hacerlo muy bien", valoró.

Sobre el incidente con Diori, Vargas dio su versión: "Vino el jugador del Algeciras bastante cabreado, se ve que tuvo un enganchón con un futbolista nuestro, refiriendo que le habían insultado. Intentamos calmarle porque fue una reacción fuerte por su parte y nos quedamos muy sorprendidos. Creo que hay que llevar cuidado con este tipo de situaciones por parte de todos y no lo saco más allá del calentón del momento. Diori es un profesional, aquí ha venido con la camiseta del Castellón otras veces, le respetamos. Si ha sido insultado, se merece que le pidamos perdón y no llevarlo más allá porque conozco a Álvaro Vega y es un profesional, dedicado a lo suyo. No doy por mentiroso a Yac, si hay pasado lo achaco al calentón del momento porque Álvaro Vega no es una persona maleducada ni racista. Con ese tipo de situaciones hay que llevar mucho más cuidado", sentenció.

Vargas considera que su equipo mejoró en la segunda parte con ocasiones claras "como la de Alcaina, que en un partido tan cerrado es determinante porque es la llave que lo abre" y destacó el gol "en una acción a balón parado bien ejecutada".

Sobre el exalgecirista Pablo Ganet considera que "es un jugador al que tenemos que esperar y se tiene que adaptar, le viene muy bien todo lo bueno que le ha pasado".