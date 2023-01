Unionistas busca ante el Algeciras su semana fantástica

Unionistas se aferra a su buena racha y al calor de su hinchada en el Reina Sofía para sobreponerse a los contratiempos de una plantilla con los efectivos justos para recibir al Algeciras CF este domingo (18:00).

Los charros tienen las bajas por sanción del extremo Juanpa y el centrocampista Óscar Sanz, a los que hay que sumar David Vicente, titular indiscutible en el lateral derecho que va a fichar por el Mirandés, y el central exbalono Mario Gómez, en vías de marcharse al Hércules. Además, suena con fuerza el interés del Baleares por Tropi, pero este jugador sí está llamado a participar en el once.

Raúl Casañ, el entrenador, cuenta con una plantilla reducida a la que no hay que descartar que se sumen canteranos para completar la convocatoria.

El preparador de los salmantinos tiene especial recelo sobre el ataque del Algeciras: "Tiene jugadores arriba muy desequilibrantes con Roni o Álvaro Romero. También Elejalde por fuera. Romero lleva ocho goles y cuatro ha metido Roni. En esas acciones de transiciones y con las subidas de laterales son peligrosos porque son muy ofensivos", dijo Casañ.

Unionistas espera sacar tajada al buen momento: "Ha sido una semana alegre por los resultados pero a la vez con viaje, partidos y mucho trabajo. Tenemos ganas de llegar al domingo. Hay jugadores que han jugado dos partidos y van a tener que jugar tres y hubo un viaje duro".

Casañ quiere dejar a un lado, hasta que pase el encuentro, la situación de altas y bajas: "No podemos estar quejándonos ni llorando. Siempre buscamos situaciones más cómodas pero no me preocupa porque los que están, están bien y convencidos. En este periodo es lo que hay. Para eso trabaja Toni. Se marcha David a un club de superior categoría. El club ingresa también un dinero y hay jugadores que se revalorizan. Vendrá otro jugador en esa posición. Las llegadas no las espero para hoy ni para mañana, ya llegarán. Estoy preocupado en el partido ante el Algeciras. Si perdemos la atención del partido, nos desviamos. Es un partido muy importante", insistió.

El Reina Sofía espera registrar un gran ambiente, por encima de los tres mil espectadores, ya que el club ha llevado a cabo una campaña en la que los abonados pueden llevar acompañante. Dos jugadores del Algeciras, Álvaro Romero y Admonio, vuelven a la que fue su casa.

El análisis completo de Unionistas de Salamanca en lo que va de temporada pueden consultarse aquí.