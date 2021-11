La Copa, otra fuente de ilusión

El Algeciras CF quiere ilusionarse también con la Copa. Los albirrojos afrontan este miércoles en el Nuevo Mirador (19:00, en directo por Footters) la primera ronda del torneo del KO, una eliminatoria a partido único que le medirá al Unionistas de Salamanca, uno de los rivales potentes del otro grupo de la Primera RFEF... y el exequipo de Álvaro Romero... para darle una pizca extra de morbo al asunto.

El algecirismo aparca la Liga aunque mira de reojo a los dos próximos envites en el Nuevo Mirador (Sanluqueño y San Fernando). La cita merece la pena porque la afición rojiblanca llevaba seis años sin disfrutar de la Copa y ocho sin poder ver un encuentro de este torneo en casa.

Alineaciones probables Algeciras CF: Pol Tristán; Zabarte, Figueras, Van Rijn, Tomás, Iván, Ferni, Pepe Mena, Roni, Romero y Leiva. Unionistas: De la Cruz, Ramiro, Acosta, Cris Montes, Nespral, Mandi, José Salinas, Manu Sánchez, De la Nava, Pablo Espina y Pitu. Árbitro: Antonio Sánchez Sánchez (Don Benito). Hora: 19:00 (en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Algeciras recibe al Unionistas de Salamanca.

Después de la derrota en Murcia, la segunda seguida como visitante, el Algeciras vuelve al cobijo de su templo, donde este curso se mantiene invicto. Iván Ania da valor a la Copa aunque no pierde de vista lo que se avecina el domingo al mediodía. El técnico, por lo que se deduce de sus palabras, refrescará el once pero sin pasarse de rosca, consciente de que delante va a tener un auténtico miura de la categoría.

Ania recupera a Tomás y, a pleno rendimiento a Leiva, ambos aquejados de malestar -posiblemente un resfriado- en el último desplazamiento. Con las bajas por lesión de Rafa Tresaco, Pelayo Morilla y Almenara, da la sensación de que podrían tener minutos como titulares Pepe Mena y Villapalos en el centro del campo y puede que Jordi Figueras, Zabarte y Van Rijn en la línea de defensa. Arriba es más complicado que haya rotaciones porque Ania no tiene mucho más donde elegir y si hay un partido para Romero con especial motivación es este.

"Afrontamos la Copa con ilusión, con ganas de pasar la eliminatoria y de hacerlo bien", expresó Ania. "Tenemos un objetivo claro que es intentar jugar con un equipo de Primera. Sabemos que es una competición a partido único, mucho mejor que el formato anterior, y lo que queremos es pasar rondas", insistió el técnico, consciente de que el torneo "también es una fuente de ingresos importante para el club además de una competición bonita".

Ania no dio pistas, como es norma en él, ni siquiera de si rotará la portería para dar minutos a Pol Tristán. "No tenemos muchos efectivos en ataque así que no podemos hacer muchas variaciones, pero sí en defesa y mediocampo. Intentaremos sacar el mejor equipo posible dentro de que no solo valoramos el partido, también lo hacemos con el cansancio y el estado de forma", indicó.

El albirrojo advierte del potencial de Unionistas: "Un equipo que no ha perdido un partido. Sabemos de las dificultades que genera el poder hacerles goles. Es un conjunto muy solidario, que juega muy junto y al que es difícil generarle. Además, no necesita tener el balón para sentirse cómodo. Nos va a exigir estar a un nivel alto si queremos pasar".

Ania entiende que el factor campo debe suponer un plus y da sus claves: "Intentaremos ser protagonistas, tener el balón y hacerles daño en los puntos que consideramos más débiles. Creo que es fundamental ponernos por delante y dejar la puerta a cero", sentenció.

Preguntado sobre la necesidad de reforzar la plantilla en invierno, Ania recalcó su mensaje: "Todos sabemos que necesitamos jugadores de ataque, otra cosa es que el mercado nos lo permita o la economía. Pero sí, ahora mismo estamos cogidos con pinzas".

La taquilla sigue abierta este miércoles. El club fijó un precio de 7 y 10 euros para los abonados de Preferencia-Fondos y Tribuna, respectivamente, y puso las entradas a 15, 20 y 30 euros para el público no abonado en Fondos, Preferencia y Tribuna, respectivamente.