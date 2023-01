Raúl Casañ: "Salimos fuerte y notamos el cansancio al final"

Raúl Casañ, el entrenador de Unionistas, intentó decantar la balanza ante el Algeciras CF en el arranque de un partido que sabía que se le podía hacer largo por la falta de frescura. "Salimos muy fuertes y al final ya veíamos el cansancio", reconoció.

Para Casañ su equipo completó "una semana buena en la que no pierdes, ganas dos partidos, no encajas gol", resumió. "Veníamos muy justos. Salimos muy fuertes para intentar ponernos por delante porque en un partido largo íbamos a sufrir. En la segunda parte ya veíamos el cansancio y ya no llegábamos como en la primera", confesó.

El míster de los charros no quiso buscar excusas sobre el empate: "Creo que si hubiéramos ganado o perdido, éramos los mismos. Los jugadores se lo han dejado todo. En la segunda parte hay un penalti, que le da en la mano. La acción de Admonio quiero verla, que creo que sale desde atrás. Son acciones que te decantan un partido", opinó.

Casañ destacó la aportación de su reducida plantilla, en especial de los porteros: "Ya lo dije el otro día, estoy contento con los dos. Tanto Salva cuando ha estado jugando, que es un portero que estuvo inmenso y ha estado bien. Entra Alberto por una expulsión de Salva. Y el equipo ha estado muy bien a nivel defensivo. Los dos tienen que estar preparados porque igual que hoy juega Alberto y mañana puede jugar Salva".

Sobre la lesión de De la Nava, Casañ espera "que no sea nada grave pero es un contratiempo más para el equipo".

Casañ valoró a sus centrales. "Han parado a Roni en todas las acciones".