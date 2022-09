Unai Veiga, "convencido" de que el Algeciras está en el buen camino

Unai Veiga fue uno de los protagonistas del Algeciras CF el pasado sábado en la derrota ante la Cultural Leonesa. El centrocampista vasco debutó como titular, ante la lesión de Borja Fernández, y dejó los primeros destellos de su impronta. Estuvo incluso a punto de marcar en un par de llegadas.

Veiga, en su comparecencia tras el encuentro, mostró su total confianza en el vestuario de Iván Ania y vaticinó que "habrá otros partidos en los que ganaremos con muchas menos ocasiones". A buen seguro que sí.

"Nos fuimos jodidos porque generamos mucho y no se dio", reconoció el centrocampista, que se quedó con las intenciones de los algeciristas: "Estamos haciendo las cosas bien y confío al equipo al cien por cien porque veo el día a día y el trabajo es excepcional", aseguró.

Veiga dio su visión de lo que sucedió sobre el césped: "Entramos bien, apretamos, tuvimos un despiste que nos costó el gol y luego nos resultó difícil. En el segundo tiempo, sin embargo, salimos y se vio en el campo lo que el equipo puede dar pero la bola no quiso entrar", lamentó.

"Sientes impotencia porque ves que lo das todo, llegas y tienes ocasiones, pero ves que no es el día", aceptó. "Hay que estar tranquilos porque el equipo está trabajando bien, de estos partidos se dan uno de cada diez".

El de Portugalete realzó por encima de todo el aliento de la grada: "Estamos agradecidos a la afición porque apoya desde el minuto uno hasta el final. Con ellos vamos a conseguir los puntos muchos partidos aquí en casa".

Sobre la acción del penalti no pitado, Veiga fue tajante: "Me parece escandaloso. Llego antes y el rival me da, pero son decisiones del árbitro".

En cuanto a la lesión de Borja Fernández, el vasco espera que sea leve y pide dar un paso al frente en conjunto: "Es una pena lo de Borja, pero los demás tenemos que estar preparados, seguir apretando y que haya competencia".