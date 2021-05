El UCAM asume que el Algeciras "se va a dejar la vida"

El UCAM CF da por hecho que el Algeciras CF va a quemar las naves el próximo domingo en La Condomina (12:00, horario unificado) en la última jornada de la fase de clasificación para el playoff a Segunda A. El extremo universitario Javi Moreno ha comparecido en sala de prensa esta mañana, antes de la vuelta al trabajo del equipo de Salmerón, y ha trasladado las sensaciones de su equipo tras el revés en San Fernando.

Sobre el duelo contra el Algeciras, Moreno asume que los de Salva Ballesta van a morder para conseguir el billete al playoff que los azulones ya tienen: "El Algeciras se va a dejar la vida este fin de semana porque todavía tiene opciones por acabar entre los tres primeros. Y nosotros tendremos que salir a muerte, como si fuera el último partido, para conseguir los tres puntos", manifestó Javi Moreno.

El almeriense ha afirmado que "fue un golpe la última derrota de Liga frente al San Fernando, pero el equipo está bien anímicamente". "No estamos preocupados por ese resultado y queremos ganar este fin de semana sí o sí para luchar con el Linares Deportivo hasta el último momento por ser primeros de grupo", ha subrayado.

El almeriense, que regresó la pasada jornada al once inicial, ha expresado sus buenas sensaciones: "Me encontré bien, a pesar de llevar mucho tiempo sin entrar desde el inicio. Las sensaciones fueron buenas y me encontré muy bien sobre el césped".

Este fin de semana, el conjunto de José María Salmerón afrontará su último partido liguero de la segunda fase antes del ansiado playoff de ascenso, que se celebrará en Extremadura a partir del 15 de mayo. "Es inevitable pensar un poco en el playoff. Pero lo principal ahora es ganar este domingo y llegar de la mejor manera a Extremadura. A nosotros nos daba igual la sede desde un principio, porque nosotros vamos a ir con el objetivo de competir y ganar sea como sea para poder ascender", finalizó.