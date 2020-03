Tote, un algecirista que manda fuerza desde la otra punta del país

Cuando Tote se despidió de Algeciras para poner rumbo a Eibar la última semana de enero no podía ni imaginar la situación que España y medio mundo vivirían a mediados de marzo. Con todo el país paralizado por el estado de alarma y el fútbol y el deporte completamente aparcados, la crisis global desatada por el coronavirus lo ha eclipsado todo.

Alejandro López Escalante Tote, el último talento exportado de la cantera del Algeciras, vive como uno más su particular confinamiento en casa. Aunque el algecireño, con tantos otros paisanos, lo hace desde la distancia, a mil kilómetros de su hogar. "La situación es complicada porque no nos gusta quedarnos tantos días en casa, pero ahora hay que ser responsable, todos tenemos que ser responsables para evitar la propagación del virus", manifiesta el jugador.

Tote fue traspasado por el Algeciras a la Sociedad Deportiva Eibar, a todo un Primera división, que enroló al extremo en su filial, el CD Vitoria de Tercera. El algecireño debutó hace apenas un año en el primer equipo albirrojo, de la mano de Emilio Fajardo, fue pieza clave en el ascenso a Segunda B y en el pasado mercado de invierno salió con 20 años en una venta que reportó beneficios a las arcas del club del Nuevo Mirador. Todos pusieron de su parte para que el futbolista pudiese dar el salto.

"La experiencia aquí me está haciendo crecer como futbolista y como persona"

La aclimatación de Tote iba por buen camino hasta que irrumpió el dichoso coronavirus: "La experiencia es ilusionante desde el primer día", confiesa el algecireño. "Conoces otra filosofia de juego, otra ciudad, otra gente y todo eso te ayuda a crecer futbolísticamente y como persona. El ambiente es genial y me ha ayudado mucho más a la adaptación a los nuevo. En ese sentido estoy muy contento", subraya.

Pero la semana pasada el mundo dio un vuelco que ha llegado a todas las capas de la sociedad: "Todos en el equipo estamos igual, en casa, con mucho cuidado y con responsabilidad en todos los aspectos para evitar contagiarnos y propagarlo. Todo sea por la seguridad y salud de todos, sobre todo de los mayores y las personas con más riesgo", sostiene. "Los entrenamientos por supuesto se han suspendido así que estamos haciendo ejercicios extra en casa para no perder la forma y volver a tope", explica.

"He visto todos los partidos del Algeciras desde que me fui y juega con actitud"

Tote se ha hecho armero pero siempre llevará un algecirista más dentro. El extremo no ha perdido detalle de los que eran sus compañeros hasta que se detuvo la competición: "El Algeciras lo he estado siguiendo desde que me fui, desde el primer partido, y lo veo bastante ilusionado, compitiendo al máximo, y sobre todo contra los más fuertes del grupo", expone. "Yo pienso que si siguen con esa actitud y con esa ambición de victoria seguro que consiguen el objetivo y por supuesto con la ayuda de la afición, que sigue demostrando que está ahí en las buenas y en las malas. Seguro que el algecirismo lleva al equipo en volandas hacia la salvación".

Desde el norte, en su primera gran aventura lejos del hogar, Tote se acuerda de su familia y amigos, y manda fuerza a todos sus paisanos en este momento tan delicado: "Siempre se echa de menos tu casa, con tu gente y tu ciudad", reconoce. "Siempre es agradable volver, pero ahora tenemos que ser todos responsables y luchar para acabar con este virus".