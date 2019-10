El entrenador del San Fernando CD, Tito García Sanjuán, consideró que las cosas rodaron bien para su equipo desde el principio y hasta el 2-0 final cocechado ante el Algeciras CF: "La primera jugada de ataque nuestra fue un autogol y eso ya te cambia el partido y, en la segunda, gol de estrategia y a partir de entonces lo normal es que el Algeciras apretase. Hay que estar bien defensivamente y nosotros lo estuvimos. Lo que más destaco es nuestro compromiso y trabajo porque en este campo no queda otra".

García Sanjuán consideró que los suyos tuvieron muchas ocasiones: "Hay días que la suerte está esquiva y en esta ocasión no fue así, afortunadamente para nosotros. El Algeciras es de los que mejor juego desarrolla en el grupo y no han podido hacer nada aquí. Por mucho que quieras entrenar dos días a jugar directo, al final, no es a lo que tus jugadores están acostumbrados. Eso les pesó mucho. Tuvieron ocho o diez minutos muy buenos tras entrar Antoñito en el campo pero luego todo se espesó, que es lo que a nosotros nos interesaba ganando ya 2-0 como estábamos".

El técnico azulino remarcó hasta qué punto el estado del césped condiciona el juego: "No queremos jugar a esto, no es nuestra idea principal. Pero has de adaptarte a lo que hay. Una vez más habéis visto el terreno que tenemos. Manejamos muy bien defensivamente al Algeciras cuando nos apretó y pudimos incluso hacer un tercer gol en el mano a mano que Sandro falló frente al portero", finalizó.