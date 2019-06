Mario Simón: "El partido de ida nos pasó mucha factura"

El técnico de la UD Socuéllamos, Mario Simón, atendió a los medios de comunicación tras la derrota ante el Algeciras CF en el partido decisivo por el ascenso a Segunda B, que acabó con el salto de categoría de los algecireños.

“El Socuéllamos ha hecho una temporada con una nota muy alta y la guinda era el ascenso", comenzó a valorar Simón. "Está claro que era el objetivo desde el principio de temporada y es una pena no poder conseguirlo. Lo habíamos trabajado y tuvimos oportunidades", dijo.

"Seguramente el partido de ida nos ha pasado mucha factura. Era muy complicado darle la vuelta a un resultado tan amplio. En situaciones así hay que arriesgar y los equipos lo aprovechan, como le ha pasado a un gran club como el Algeciras. Hay que levantarse", resolvió.

"Si hubiéramos hecho el 1-0 no sé si habríamos remontado pero sí les hubiéramos metido ese miedo que era necesario para darle la vuelta. Me quedo con que mi plantilla lo ha intentado hasta el final por dignidad, el club y su afición. No marcamos en el partido de ida y en la vuelta, con lo visto, era complicado hacer seis", explicó.

"El vestuario está jodido. Un partido malo te condiciona en estas eliminatorias. Creo que los dos de Mérida fueron muy igualados y nos levantamos muy bien en Móstoles. Te sale mal un encuentro de seis y estás en la calle. Es lo que tienen los playoffs", sostuvo.