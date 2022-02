Sergi Barjuan: "Hicimos un buen partido, pero atrás somos endebles"

Sergi Barjuan, el técnico del FC Barcelona B, cree que su equipo hizo un "buen partido" en la derrota ante el Algeciras en el Nuevo Mirador, pero lamenta las facilidades concedidas a la hora de defender. "Llevamos muchos partidos siendo ingenuos", aceptó.

"Los primeros 20 minutos apretaron mucho, luego empezamos a jugar nuestro fútbol", comenzó el entrenador azulgrana su análisis del encuentro. "Pero es cierto que tenemos que crear muchas cosas nosotros y llegar muchas veces para conseguir un gol y los rivales se encuentran con facilidades que a la postre nos cuestan los partidos", resumió.

"Está claro que nuestra meta es lo que estamos consiguiendo, que los jugadores sean protagonistas y vayan mirando para arriba", prosiguió Sergi, que pide más a sus chavales: "Para hacernos mayores tenemos que ir aprendiendo de los errores y llevamos muchos partidos siendo ingenuos y los equipos aprovechando esto", insistió.

"Todo lo que es la categoría sirve de aprendizaje, el otro día con nuestro estadio lleno, hoy aquí, es lo que he vivido yo en el fútbol y es lo que gusta al futbolista", reflexionó. "Ya llevamos 20 y tantos partidos y no vale lo de que son jóvenes, los futbolistas tienen que crecer y saber que si tienen que meter un patadón o hacer una faltita se hace. Como no demos este paso adelante vamos a sufrir", advirtió.

El míster, a pesar de todo, no se fue enfadado: "Hicimos un buen partido, con muchas llegadas, pero tenemos trabajar mucho para meter goles y atrás somos muy endebles. Remar siempre a contracorriente es complicado".

Sergi destaca del Algeciras que "se está haciendo fuerte en este estadio, es la base para mantenerse arriba".