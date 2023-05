El Sanse se aferra a un revulsivo en el banquillo contra el Algeciras

El Sanse apela al cambio de banquillo para intentar frenar su depresión. El equipo madrileño desenfunda este sábado (17:00) a Antonio Calle como su tercera entrenador de la temporada en el partido ante el Algeciras CF en Matapiñonera. El nuevo técnico coge al cuadro sansero un solo punto por encima del descenso y después de seis jornadas sin ganar, en una caída libre pronunciada desde hace un par de meses.

El rival del Algeciras es una auténtica incógnita. Con Miguel Ángel Lobo, el anterior entrenador, había una idea definida que funcionó al principio y que se había estancado en una plantilla que únicamente ha logrado un triunfo en los últimos 12 encuentros de competición.

Con Calle, todo va a ser novedad aunque el ex del Recreativo de Huelva tiene lo que tiene en un vestuario que echa mucho de menos los goles y la presencia de Arturo, que se marchó al Deportivo en el mercado de invierno. El nuevo míster no podrá contar esta semana con el centrocampista Rafa de Vicente, sancionado, y la enfermería es un misterio ya que el club no ha ofrecido una rueda de prensa previa, como es habitual en la mayoría de los integrantes de la categoría.

El Sanse ha hecho un llamamiento durante la semana para que su afición responda en Matapiñonera, un feudo que ha perdido su fuerza. El cuadro madrileño es el peor equipo del grupo en casa ya que solo ha sacado adelante 17 puntos en 17 partidos. La hinchada solo ha sido testigo de cuatro victorias de los suyos y ha registrado cinco empates y ocho derrotas. Es verdad que entre los derrotados están el Alcorcón (muy al principio de la campaña) y el San Fernando, que fue el último en doblar la rodilla como visitante. Los seis últimos forasteros lograron al menos puntuar en San Sebastián de los Reyes.

Los blanquillos vienen de una dolorosa derrota en Pontevedra, donde se pusieron por delante, un revés que ha acercado el abismo del descenso después de haber estado la mayor parte de la liga en una zona cómoda de la clasificación. Con 38 puntos, el Sanse precisa al menos un par de victorias para mantenerse fuera de los puestos de peligro.

Dos ex del Algeciras como Raúl Hernández y Alberto Villapalos forman parte del armazón principal de un Sanse que cuenta con dos ex de la Balona como Coulibaly y Borja Sánchez.

El análisis completo de lo que va de temporada de la UD Sanse puede consultarse aquí.