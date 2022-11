El Sanse de Villapalos y Raúl Hernández, sin presión en el Nuevo Mirador

La Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes comparece este domingo (12:00) en el Nuevo Mirador de Algeciras como uno de los mejores visitantes del grupo I de la Primera Federación, a pesar de que pinchó en su última salida y ha acumulado dos derrotas en tres partidos.

Con la baja importante de Sergio Nieto, por sanción, en el costado izquierdo, el conjunto que entrena Luis Ayllón se aferra su solidez para enderezar el rumbo y poner fin a este conato de bache. "Afrontamos la visita desde la concienciación de que todos los partidos fuera de casa son muy complicados", manifestó el técnico en la previa.

"Vamos a un campo que entrama mucha dificultad. El Algeciras es un buen equipo a pesar de que no ha tenido la regularidad en sus resultados, sobre todo en su casa. Es un rival muy peligroso, que corre y con mucha experiencia en la categoría. Va a ser un encuentro muy competido", señaló el entrenador de los madrileños.

Los de Ayllón han sido capaces de vencer en El Arcángel de Córdoba, donde lo ha hecho en más de un año, además de lograrlo en Vigo y en La Línea, donde precipitaron la destitución de Alberto Monteagudo como entrenador de la Balona. Los madrileños también puntuaron en San Fernando. En su último desplazamiento, el Sanse cayó por la mínima en Riazor en un partido en el que puso en serios apuros al Deportivo.

El rival algecirista ha conseguido dejar su portería a cero en cinco ocasiones, un dato que refrenda la robustez que suele mostrar como bloque. Dos ex del Algeciras como Raúl Hernández y Alberto Villapalos encabezan una plantilla con varios rostros conocidos como el del delantero Pedro Benito (cuatro goles), el exbalono Aly Coulibaly o dos ex del UCAM como Charlie Dean y Rafa de Vicente. El veterano Borja Sánchez, también ex de la Balona, es uno de los capitanes y supervivientes de aquel Sanse que peleó por el ascenso a Segunda con el Algecias en el playoff de Extremadura de 2021.

El análisis al completo del actual Sanse pueden consultarse en este enlace.