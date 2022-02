El Sanluqueño, a prolongar el 'efecto Manolo Sanlúcar' pese al cansancio

El Atlético Sanluqueño se aferra al efecto Manolo Sanlúcar para combatir el cansancio de una semana con tres partidos que cierra este domingo ante el Algeciras CF (12:00). Los verdiblancos, que ganaron el miércoles al Atlético Baleares en El Palmar, repiten en casa y buscan el pleno con su nuevo entrenador, que ha sumado seis puntos de seis desde que relevó al exbalono Pedro Buenaventura en el banquillo.

El exalgecirista Sanlúcar ha convocado a todos sus jugadores tras el entrenamiento de este sábado, incluido al sancionado Pelón, la única baja segura de los verdiblancos este domingo. El técnico explicó el viernes que iba a mantener hasta el último momento la decisión de la alineación ya que hay varios jugadores que arrastran molestias y algunos fatigados por el esfuerzo doble de la semana. Entre los dudosos se encuentran Edu Oriol, que descartó tener una fisura, y Miguelito, que acabó sobrecargado el miércoles. "Ahora ahora tenemos otro esfuerzo y hay jugadores que han hecho 180 minutos esta semana. Trataremos de elegir a los que mejor están y aguantaremos gente que nos interese tener en el tramo final del partido", explicó Sanlúcar.

El Sanluqueño protagoniza una racha inversa al Algeciras. Los de El Palmar han enlazado dos victorias balsámicas que han sacado al equipo de los puestos de descenso para dejarlo con 32 puntos, a uno de los algeciristas. La remontada en casa del Sevilla Atlético (1-2) en el debut de Sanlúcar y el triunfo in extremis (1-0) ante el Atlético Baleares el pasado miércoles en el duelo que ambos tenían pendiente han cambiado el panorama por completo.

El técnico, no obstante, no quiere que sus pupilos caigan en la relajación ya que considera este envite "importantísimo" para mantenerse en la lucha por la permanencia. "Venimos de ganar dos y me gustaría que lo afrontáramos como estábamos el viernes pasado desde el punto de vista de la responsabilidad, la preocupación, la actitud, la concentración... Lo que quiero decir es que no nos relajemos porque es importantísimo", manifestó.

Para Sanlúcar, el duelo con el Algeciras es "el más difícil que tenemos de los tres que yo llevo aquí" y lo argumentó en la previa. El bornense rememoró con cariño su etapa como entrenador del Algeciras, con el que vivió un ascenso a Segunda B en 2013. "Ojalá los dos clubes cumplamos nuestros objetivos", deseó.

Entre los cambios de refresco en el once se espera que esté el delantero Pedro Martín, autor del tanto de la última victoria tras una maravilla de pase de Dani Güiza. Martín recaló en el merado de invierno cedido por el Nàstic de Tarragona y provocó que el club verdibanco diese la baja al veteranísimo Diego Cervero. El otro fichaje del Sanluqueño fue el regreso de Lolo González, que retornó nueve años después tras desvincularse del Extremadura. El vestuario de El Palmar vivió dos salidas más, la del central Jose Romero, casi inédito, y la de Marc Caballé, que se enroló en el Linares.

Los locales están de luto por el fallecimiento de José Bernal, eterno delegado de la entidad.