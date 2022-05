El San Fernando, un león herido en el camino del Algeciras

El Algeciras CF se juega este domingo buena parte de sus opciones de estar en el próximo playoff de ascenso en la casa de un león herido en su orgullo. El San Fernando CD espera a los albirrojos en medio de una crisis profunda de resultados, una depresión que ha tirado a los azulinos de ese vagón de candidatos al ascenso en el último mes y pico de competición. Los de La Isla, que protagonizaron una de las mejores rachas de la Primera RFEF, apelan al carácter para maquillar el final de una temporada que iba para nota y que se ha agriado a pesar de tener la permanencia virtualmente amarrada.

Dos derrotas seguidas (Barcelona B y Linares) y cinco en los últimos siete partidos han tirado por tierra las posibilidades de un San Fernando que ha caído en picado de una manera un tanto inexplicable, aunque las lesiones han causado mella en el vestuario de Nacho Castro, que fue renovado por la entidad a finales de marzo como muestra del buen trabajo realizado hasta el momento.

Los azulinos apenas han sumado dos puntos de los últimos 21, fruto de dos empates, uno casi milagroso ante el Cornellà y el más reciente, en Tarragona. El San Fernando se ha descabalgado de esa puja final por el playoff de ascenso y enfila la 36ª jornada del grupo II de la Primera RFEF 13º con 47 puntos, a siete del quinto y con cinco sobre el descenso que marca el Cornellà.

El rival del Algeciras, que sucumbió en la primera vuelta en el Nuevo Mirador, ha vivido una terrible cuesta abajo desde que ganó con goleada en La Línea el 12 de marzo. Desde entonces, el cuadro de La Isla no conoce la victoria y no da con la tecla para recuperar las sensaciones que demostró durante buena parte de la temporada. Los de Castro, los segundos mejores visitantes, están entre los peores como locales. El Iberoamericano ha sido uno de los puntos débiles de una plantilla que no vence en casa desde que lo hizo ante el Real Madrid Castilla por 3-1 a finales de febrero. Su última comparecencia en Bahía Sur se saldó con un revés ante el Barcelona B (0-2).

Entre los nombres propios de este San Fernando está el de Francis Ferrón, que atraviesa su particular bache goleador y no marca desde la victoria ante el Castilla. Siete dianas suma el algecireño, que ha perdido protagonismo en un ataque de muchos quilates con Biabiany, Juanmi Callejón, Pedro Benito o Rodrigo Sanz, este último una baja sensible por lesión que regresó en Linarejos tras haberse perdido seis encuentros.

Marc Carbó vuelve tras sanción para este domingo y Nacho Castro solo está pendiente de Caballero, que sigue fuera de combate, y de Calderón.

El algecireño Francis Ferrón, en sequía goleadora

El ambiente durante la semana en La Isla ha sido de redención, de tratar de igualar desde las gradas la legión de hinchas que el Algeciras desplazará (al menos un millar) para competir ante un oponente con el existe una rivalidad histórica, aunque desde las directivas se ha trabado una relación de máximo cordialidad.

El San Fernando CD, por otra parte, ha tratado de aunar fuerzas con una reunión con representantes de los grupos y peñas azulinas y miembros de los diferentes estamentos del Club. El presidente, Louis Kinziger, el director deportivo, David Vizcaíno, el director de relaciones institucionales, Pedro Ríos, y el entrenador del primer equipo, Nacho Castro, atendieron y escucharon a los aficionados, con miembros del grupo Orgullo Isleño y las peñas Palante y Templo Azulino. "Aprenderemos la lección y seremos más fuertes en el futuro para volver a intentar algo muy bonito que se está gestando", aseguró Kinziger.

El entorno azulino va a poner toda la carne en el asador en el encuentro ante el Algeciras por lo que supone el duelo y para tratar de endulzar un último tramo que tampoco haría justicia al cómputo de la campaña de un equipo que hasta hace poco luchaba por el playoff.