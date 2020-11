El San Fernando CD aguarda al Algeciras CF este sábado (18:00 en el Iberoamericano) en un partido que se ha tomado como una final. Los isleños, que afrontan su segunda cita liguera en casa, se han conjurado para acabar con la crisis que produjo su derrota en Las Palmas. Jovan Stankovic, el técnico, ha dicho que no teme por su puesto y que el equipo se ha preparado "como nunca" para hacer frente al líder del grupo IV-A de la Segunda B.

Los isleños han empezado el viernes como una mala noticia, la baja de Omar Perdomo, y después con una buena, la vuelta del capitán Gabi Ramos.

Omar Perdomo será sometido a una intervención quirúrgica este sábado tras una dolencias aparecidas en la ingle, por lo que el atacante azulino causará baja durante un mes. "Lleva desde el principio con problemas de hernia y de pubis. El chico en los primeros cuatro partidos ha intentado estar y ayudar al equipo pero se veía que no estaba bien. Ha decidido, junto con el resto y operarse. En lo que queda de año no podré contar con él", explica Stankovic, que también tiene las bajas por lesión de Jon Amelibia y de Javi Fernández, este último lastimado en Sanlúcar, y de Zakaria por problemas burocráticos.

El San Fernando ha facilitado la lista de 20 futbolistas citados para este sábado con la novedad de dos canteranos, Pablo Mingo y Tito Sandudete. El resto de convocados son: José Perales, Matías Ramos, Gabi Ramos, Nikola Stajic, Juan Rodríguez, Shay Ben David, Marco Ballabio, Manu Moreno, Lolo González, Raúl Palma, Sandro Toscano, Jorge García, Pepe Bernal, Jonathan Biabiany, Francis Ferrón, Hugo Rodríguez, Gerard Vergé y Dopi.

El entrenador azulino destaca la racha del Algeciras y está convencido de que su equipo dará mejor imagen que la vista en Las Palmas: "El Algeciras está en un gran momento anímico y demostrando un buen fútbol, ha sorprendido muchísimo, pero nosotros también estamos preparando el partido para dar el máximo posible e intentar ganar. Después del partido contra el Sanluqueño estuvimos diez días encerrados en casa y el equipo lo notó físicamente. Nos costó en Las Palmas, pero somos fuertes y hemos preparado al equipo como nunca. Vamos a salir a tope", avisa.

Jovan Stankovic cree que los albirrojos notarán la ausencia de Salva Ballesta, pero entiende que ellos deben estar al margen: "Nosotros tenemos que dar la cara y darle una alegría a la afición, que se lo merece. La gente no está contenta, es normal, pero tiene que saber lo que pasó: que hay muchos cambios en el equipo, muchos jugadores nuevos y en un mes no puedes hacer un equipo. Estábamos trabajando, llegábamos contra el Sanluqueño en un buen nivel y luego pasó lo que pasó. Somos uno de los pocos equipos que ha tenido un parón, y esto sí que nos perjudicó muchísimo".

El serbio no piensa en su futuro más inmediato: "No temo por mi puesto, doy el máximo. Y sé que tenemos buenos jugadores, buen ambiente… Ya sé que últimamente se habla mucho. No sigo las redes sociales pero me comentan. Lo que me dolería es no hacer algo con este equipo, porque tenemos buen equipo, pero tenemos muchos problemas aquí, desde el principio: lesiones, la defensa…", argumenta.

"Ahora estamos bien. Hablo de antes del partido de Las Palmas, porque estuvimos confinados hasta el martes y antes tuvimos solo tres entrenos, allí se notaba, sobre todo en los primeros veinte minutos. Hoy estamos bien, llevamos un partido, hemos descansado, hemos trabajado bastante bien y ya no hay excusas", recalca.