El San Fernando, sin Biabiany ni Gabri Martínez, busca en Algeciras su mejor versión

El San Fernando CD encara el derbi provincial en el Nuevo Mirador como un duelo casi definitivo, decisivo, vital, porque Algeciras y San Fernando se juegan algo más que tres puntos. De inicio, ambas escuadras se juegan el arrancar al rival directo en la lucha por la permanencia tres puntos y sumar otros tres. Por otro lado ambos equipos, empatados en la tabla clasificatoria y con una trayectoria casi calcada en el devenir del curso, podrían dar un paso de gigante en sus aspiraciones si consiguiesen la victoria porque la igualdad del grupo, los enfrentamientos de la jornada y la dificultad que está entrañando la temporada hace necesario, casi imprescindible, el sumar de tres en tres.

Por ello, el derbi es a vida o muerte para los azulinos, para sentenciar a uno o dar toda la vida del mundo al otro, para coger tanto aire que se podrían llenar los pulmones o quedarse vacío, casi en el precipicio y con los nervios rondando al equipo que no resultase vencedor. Esto ha levantado en La Isla el apoyo de la hinchada y serán numerosos los aficionados que acompañen a su equipo.

En el apartado deportivo, cabe destacar que el equipo azulino afronta el choque con varias e importantes, bajas. En un principio, uno de los sus hombres más importantes en el ataque y casi capitán de la nave azulina, el francés Biabiany, se perderá el encuentro por acumulación de amonestaciones por lo que no podrá cabalgar por la banda derecha del Nuevo Mirador. El segundo hombre, y no menos importante por ello, que se perderá el encuentro será el joven Gabri Martínez. El extremo catalán fue expulsado de manera injusta el pasado domingo en el encuentro entre azulinos y leoneses y, a pesar de que las imágenes de televisión dejan a las claras que no hay, ni de lejos, intención de agredir a Muguruza y tras desestimar el Comité de Competición el recurso presentado por el equipo de La Isla, Martínez será la segunda e importante baja para el choque.

Dilucidar los dos sustitutos de las ausencia de los dos extremos, es una quimera, aunque no sería de extrañar que Pablo Alfaro se decante por pasar a Ilyas a la banda y dar entrada a Aquino, mientras que hay jugadores como Juanmi Callejón o Rubén del Campo que esperan impacientes el momento de volver a entrar en el once inicial azulino.

Pablo Alfaro

El técnico del equipo azulino, Pablo Alfaro, se quedó con todo lo positivo que rodea al derbi: "Tenemos por delante un bonito partido, en un bonito escenario, ante un gran rival y todo hace apuntar de que será un verdadero partido de fútbol entre dos equipos que están en la misma situación y que les hace falta imperiosamente el cosechar una victoria para salir de las posiciones donde están en la tabla clasificatoria".

"Es cierto que tenemos dos importantes bajas, pero no es menos cierto que ellos también tienen sus bajas, es lo que ocurre en este periodo de la temporada donde las sanciones o las lesiones te privan de muchos jugadores", señaló Alfaro, quitando hierro a los problemas.

"El San Fernando saldrá a competir como lo ha hecho en todos los campos donde ha disputado un partido de competición oficial pero no dejamos de reconocer que estamos en un momento de la temporada en el que no puedes ni debes conceder nada a tu rival que viene con el cuchillo entre los dientes y habrá que estar muy atentos", sentenció Alfaro.

