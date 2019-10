El Algeciras CF visita este domingo (18:00, en directo por Footters) al San Fernando CD en un partido para remangarse. El pésimo estado del terreno de juego del estadio Iberoamericano, advertido por los isleños y por todos los rivales que han pasado por allí, augura un encuentro poco vistoso, no apto para estilistas del balón, sino para guerreros dispuestos a bajarse al fango. Emilio Fajardo, con toda el plantel disponible, dejó fuera de la convocatoria a Barba, Braganza, Alavedra, Caturla y Pablo Ganet, éste último de vuelta tras su último periplo con Guinea Ecuatorial.

Los albirrojos alcanza la novena jornada liguera del grupo IV de la Segunda B después de un empate cargado de emociones ante el Córdoba y en una racha de tres partidos sin ganar. Los de Fajardo están con diez puntos en la zona media de la tabla (tres por encima del peligro) y se puede decir que tras la visita a San Fernando dejan atrás su particular Tourmalet del calendario tras Badajoz, Cartagena y Córdoba, todos ellos claros aspirantes al playoff de ascenso.

Alineaciones probables San Fernando: Rubén Gálvez, Gabi Ramos, Lolo Guerrero, Moisés, Amelibia o Pumar, Palma, Toscano, Pedro Ríos, Omar Perdomo, Hugo Rodríguez y Francis Ferrón. Algeciras: Lopito; Choco, Gallardo, Borja Vicent, Pablo de Castro, Cerpa, Domínguez, Iván, Antonio Sánchez, Antoñito y Karim. Árbitro: Hernández Maeso (extremeño de Badajoz). Hora: 18:00 (9ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Iberoamericano de Bahía Sur, en San Fernando.

El algecirismo no siente urgencias porque continúa maravillado por lo mucho que vive en el Nuevo Mirador (donde los de Fajardo siguen invictos) y por la actitud que el equipo muestra fuera de casa, aunque de momento no se ha traducido en victoria. En todo caso, la visita al Iberoamericano suscita cierta curiosidad por ver cómo se intentan adaptar los albirrojos a un campo tan adverso a su fútbol. Debe ser el momento de ver la versión más pragmática del Algeciras, la más fea pero también la más eficiente. De lo contrario será difícil puntuar en un recinto que los isleños dominan a la perfección.

"Si no podemos hacer nuestro fútbol al 100% algo hay que trastocar", concedió Emilio Fajardo en su comparecencia de la previa. "No es lo mismo enfrentarte al Cádiz B que con el Cartagena, como no es lo mismo al San Fernando jugarle en un campo en plenas condiciones que en uno donde no se puede rasear el balón", señaló. El albirrojo, sin embargo, deslizó que "a los buenos habitualmente no los quito" en referencia a si el once sufrirá una transformación notable. "El balón tiene que bajar hasta en los campos malos, alguien tendrá que jugarlo. La cuestión viene más en cómo querer hacerles daño", agregó.

Fajardo lamenta el maltrecho césped vaya a deslucir "un bonito espectáculo". "Somos dos equipos que queremos jugar bien el balón, va en el perjuicio de los dos y de la afición. Es una pena", aseguró el técnico, cuya alineación es un enigma total. Se antoja lógico que siga Antonio Sánchez tras su gran regreso a la titularidad y que entre algún medio de talla para apuntalar la zaga que lidera Borja Vicent. No sería descabellado un once con dos puntas después del buen nivel mostrado por el resto de los atacantes.

El preparador algecirista entiende que se miden a uno de los conjuntos punteros del grupo: "El San Fernando se vio líder hace dos semanas llevándole puntos al segundo y tercero, ellos sí tienen esa urgencia de estar arriba sí o sí", manifestó. "Vamos a enfrentarnos a otro club con un objetivo totalmente diferente. Será un espejo al que mirarnos que poco a poco se están afianzando en la categoría, es el objetivo que tenemos que tener, lograr la salvación y en un par de años ir mirando a objetivos altos y puede ser un bonito espejo", aventuró.

Sobre los goles encajados en las últimas semanas, Fajardo reconoce que "está siendo nuestro Talón de Aquiles hasta ahora", aunque recuerda que "somos el máximo goleador de la categoría". "Somos un equipo muy alegre pero tenemos que juntar más las líneas", advirtió.