Salva Ballesta: "Volvemos a perder ante un rival que no fue superior"

Salva Ballesta, el técnico del San Fernando CD, entiende que su equipo no mereció la derrota ante el Algeciras CF en el Iberoamericano. Ballesta, que se reencontró con los albirrojos, asume que los resultados mandan en el fútbol y subrayó que se siente "con fuerzas" para tratar de revertir la crisis azulina.

"Teníamos mucha ilusión por todo lo que significaba este partido. El vestuario y todos estamos dolidos, pero hay que superar esto y seguir adelante", comenzó el entrenador local.

"Creo que volvemos a perder un partido en el que el rival no fue superior a nosotros", opinó Ballesta. "Pudimos empezar ganando con la ocasión del uno contra uno de Gabri... son cosas que si la metes, el equipo inicia ganando y si no, pasa lo que pasa", lamentó. "Dejábamos salir a Jordi (Figueras) que se ponía en el centro del campo, aunque lo teníamos previsto tapar, pero la sensación es que el rival llegaba ahí sin peligro en la primera parte", explicó.

"Podíamos ocupar bien las espacios y no lo hicimos. En la segunda el equipo cambió, cogió protagonismo, Bicho cogió el balón y abrimos a bandas... lo que pasa es que queremos meternos hasta dentro... y cuando tuvimos las ocasiones en centros, con un gran número, no estuvimos acertados. Creo que es fruto de la dinámica que tenemos, pero he vivido esto como jugador y lo que tengo claro es que creo al máximo en esta plantilla", manifestó.

"Es cuestión de que tengamos esa fortuna y finalizar las numerosas ocasiones", prosiguió Ballesta como para buscar una solución.

Sobre el Algeciras, el míster azulino dijo que tuvo "los dos goles y un par de disparos más" aunque, a su entender, "el Algeciras ha demostrado ser equipo de bigote, de tíos que tienen una y la saben hacer. Nosotros hemos tenido y no las aprovechamos".

¿Teme por su puesto? "Sé lo que hay. Trabajo de la manera más honrada, pero cuando no vienen los resultados, esto es el fútbol".