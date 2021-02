Salva Ballesta, el técnico del Algeciras CF, entiende que el primer gol encajado pesó a su equipo en la derrota sufrida ante el San Fernando CD en el Nuevo Mirador. El míster albirrojo quitó hierro al hecho de ceder el liderato del grupo IV-A de la Segunda B a los azulinos y mostró su respaldo a la plantilla: "Son mis guerreros para las buenas y para las malas".

"Y para las malas es cuando más quiero ver a mis guerreros, pero que las malas no deja de ser un mal resultado; esto es fútbol", prosiguió Ballesta.

"Esto no me desestabiliza absolutamente para nada, todo lo contrario; si estamos hablando de cualquier situación incómoda con un equipo que está empatado a puntos con el primero y que lleva todo el año ahí arriba... Me descojono", aseguró el entrenador.

Preguntado sobre si el Algeciras va a echar de menos los puntos que se escaparon ante el Marino y el Tamaraceite, Ballesta dijo: "Yo no miro el pasado; los puntos esos serán muy buenos. Nos hemos enfrentado a un equipazo, a un equipo con jugadores de mucha calidad. Empezamos con un plan de partido, queriendo sacar al rival y estirarlo, y creo que los primeros minutos se vio a un equipo sólido y con las ideas claras... Regalamos un gol, un fallo, todo se viene al traste y luego está la capacidad de reponerse o no reponerse", analizó.

"Si no hubiera tenido ese error, quién sabe... Para mí es la clave", continuó Salva, que aceptó las muchas concesiones dadas por sus jugadores. "También fue un partido que en el que hubo muchos desajustes, el equilibrio defensivo en muchísimas ocasiones no existió y sí nos generaron muchas contras peligrosas. Tenemos que ser un poquito más contundentes", concedió.

"Había tanta ilusión en este partido que el castañazo del primer gol fue increíble", resumió Ballesta. "El equipo lo intentó, con más o menos acierto, por ahí nada que reprochar", sentenció.

Sobre el futuro, el técnico del Algeciras sostiene que "ahora viene lo más duro y es cuando los equipos muestran su personalidad y su categoría. A esta derrota le doy la importancia que le doy, no le doy más. Me quedo con la máxima entrega, la ilusión, el proyecto... Si lo consigues maravilloso y si no, la vida no se va en un partido de fútbol. Hay que seguir adelante, no te puedes ahogar".

"Mañana a currar, caras alegres, a entrenar y a jugar", remató Salva. "¿Los chavales están jodidos? Que se tomen una cerveza y se vayan con la novia donde quieran", zanjó.