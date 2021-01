Salva Ballesta, el técnico del Algeciras CF, se queda con la "importancia" de la victoria ante el Recreativo de Huelva en el Nuevo Mirador "por la entidad del rival y por lo que supone para la dinámica".

"Son muchos puntos ya (24) con una trayectoria muy buena y una imagen exquisita, además de un nivel de trabajo y de generar ocasiones importante", comenzó el técnico del líder su comparencia ante los medios.

"Los primeros minutos no salimos como yo quería, como me gusta, pero luego cogimos las manijas del partido, generamos por dentro, por fuera, con disparos y a partir de ahí creo que fuimos superiores", resaltó Ballesta. "Pero es verdad que el Recre no le perdió la cara al partido en ningún momento, ni con dos jugadores menos. Eso habla mucho del nivel de intensidad e involucración del equipo en una situación extradeportiva en la que no lo están pasando bien", destacó.

Sobre la segunda parte, Salva entiende que "se pueden extraer cosas muy buenas y también no tan buenas" e hizo alusión a la acción en la que el Recre pudo empatar a dos en el tramo final. "La contra de un córner que nos pilla despistados es una situación que se tiene que evitar; se saldó sin gol del equipo rival pero podía haber sido un varapalo importante", advirtió.

"El equipo, no obstante, sigue creciendo, sumando, y la jornada ha sido muy buena para el Algeciras. Los jugadores que están en el banquillo dan el nivel como el caso de Dani Sales, que tuvo ese premio con ese gol", resaltó el técnico.

El algecirista, sin embargo, volvió a mostrarse autocrítico: "Hay que matar los partidos, hay que saber ver este tipo de situaciones de un rival con dos menos. Teníamos una oportunidad no solo de hacer muchos goles, de hacerlos contra un rival importante, un rival que con nueve nos ha generado más tensión que otros con once. La mejor manera de respetar a un rival es machacando", subrayó.

Salva felicitó a sus jugadores por el derroche: "Melchor salió al 60%, Juan Serano tocado, Ubis con el glúteo, Espejo después de un periodo de lesión... Muy bien todos, estoy muy contento", dejó claro el entrenador, que opina que "analizar lo que está haciendo el Algeciras ahora es algo muy importante".

"Esta victoria por la entidad del rival y por la dinámica es importante. Nosotros vamos a optar a lo máximo, no nos vamos a relajar. Te enorgullece que te vean favorito pero yo soy cauto", acabó.