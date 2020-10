Salva Ballesta cree que el Algeciras CF mereció más que el empate ante el Marbella FC en el debut liguero en el Nuevo Mirador. El técnico albirrojo, que vio el partido desde una cabina porque cumplía sanción del pasado curso, se queda con la actitud de sus jugadores y "con la ambición" mostrada por su equipo ante uno de los gallitos de la categoría.

"El empate lo puedo dar por bueno o no", comenzó su valoración Ballesta. "Lo principal es que teníamos un plan de partido que los jugadores supieron desarrollar al milímetro, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y solidaridad; el equipo supo juntarse, salir y replegarse rápido ante un todopoderoso Marbella que te somete por jugadores, nivel, presupuesto...", valoró.

"Es un punto de oro, un resultado positivo, pero no me quedo con eso porque hicimos suficiente para ganar el partido. Ahí están las ocasiones y esa jugada del penalti", afirmó el albirrojo, que entiende que "el linier no acertó con el fuera de juego".

Salva sostiene que "la mejor ocasión de la primera parte fue del Algeciras con un disparo a tres-cuatro metros del portero". "Y en la segunda parte el equipo me gustó muchísimo, tuvimos tres ocasiones claras de gol y una de penalti que no era fuera de juego por bastante... Pero me voy muy contento por el esfuerzo de los jugadores en una semana horrible, que espero que no se repita una igual".

"El partido de Juan Serrano es algo importante para el club"

El preparador resalta que "ante situaciones adversas el equipo compitió y eso me ha gustado porque se vio el sello de Salva".

"Tenía claro que el equipo iba a dar el paso adelante, el cambio de chip de pretemporada a temporada, sabía que con estos jugadores estábamos capacitados para hacer frente a un todopoderoso Marbella, el equipo pudo ganar el partido", prosiguió Salva con su análisis. "Iremos poco a poco recuperando compañeros con el objetivo de seguir teniendo el mismo nivel a la hora de hacer cambios, eso es fundamental".

El míster agradeció la labor a sus jugadores y el apoyo "a toda la afición que vino a vernos". "Quedó reflejada la ambición de este club, de este equipo y de este entrenador", proclamó Salva, que hizo mención especial al debutante de la tarde: "El partido de Juan Serrano es importante para el club".