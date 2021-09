Algeciras, otro partidazo para refrendarse

Disfrutado hasta el extremo el alegrón del Clásico, el Algeciras CF se pone serio para afrontar un nuevo test de dureza. El equipo de Iván Ania recibe este sábado (17:00, en directo por Footters) al CE Sabadell en la quinta jornada del grupo II de la Primera RFEF. Los albirrojos, tras dos salidas consecutivas, vuelven por fin al Nuevo Mirador y lo hacen con el deseo de conquistar la que sería su segunda victoria de la temporada, la primera en el templo de La Menacha.

Revitalizado tras su exhibición en la casa del eterno rival, el Algeciras intentará dar continuidad al partido casi perfecto que bordó en La Línea. Lo normal es que Ania no toque un once que se mostró tan sólido abajo como letal arriba. Parece que por fin todas las piezas encajaron para obtener equilibrio. De repetir alineación sería el primer encuentro como titular en el Mirador de Álvaro Leiva, la sensación de 16 años que tiene enamorado al algecirismo.

Alineaciones probables Algeciras CF: Iván Crespo; Almenara, Robin, Mariano, Tomás, Villapalos, Víctor López, Iván, Roni, Romero y Leiva. CE Sabadell: Kike Royo; Óscar Rubio, Aleix Coch, Morgado, Dani Sánchez, Facu Garcia, Alfred Planas, Aarón Rey, Kaxe, Xavi Boniquet y Jacobo. Árbitro: José David Martínez Montalbán (Águilas). Hora: 17:00 (5ª jornada, en directo por Footters). Estadio: Nuevo Mirador de Algeciras. Antecedentes: Es la primera vez que el Sabadell se mide al Algeciras en el Nuevo Mirador. Los arlequinados, no obstante, visitaron dos veces el desaparecido Mirador, ambas ocasiones con victoria en 1979 y 1980.

Ania dispone de los mismos hombres con los que preparó el Clásico. Eso quiere seguir que el delantero Rafa Tresaco esperará una semana más antes de poder estrenarse en una convocatoria y que el centrocampista Pepe Mena seguirá una jornada más fuera para reponerse de su lesión muscular. El resto de la tropa está lista para pasar revista.

El Algeciras, con cinco puntos en las cuatro primeras jornadas, aspira a dar un nuevo salto adelante en la tabla para afianzarse en la mitad superior de la clasificación y, lo que es más importante ahora, poner tierra de por medio con el descenso. "Estamos con ganas de conseguir nuestra primera victoria como locales. Queremos brindarla a la afición y continuar con la dinámica que iniciamos en La Línea", comenzó Ania en la rueda de prensa previa al choque.

El asturiano advierte de que "el fútbol no tiene memoria", por eso su plantilla pasó página del Clásico el lunes para centrarse en el Sabadell, un rival que Ania sitúa entre los mejores: "Nos enfrentamos a un rival que es de las mejores plantillas de la categoría, con muchos jugadores de mucho nivel, un proyecto hecho claramente para ascender, un entrenador que conozco bien, valiente, que le gusta presionar alto y que su equipo sea combinativo. Para mí es uno de los clarísimos favoritos para estar arriba a final de temporada. Es verdad que la exigencia allí es máxima, pero todos los cambios tienen su periodo de adaptación y ellos tienen que ir conociéndose", explicó.

Ania ha trabajado esta semana con un vestuario "con más moral, como es lógico después del último resultado", pero subraya que "hay que tener claro que lo que hicimos, si no lo refrendamos contra el Sabadell, no va a servir de nada".

El míster albirrojo, salvo sorpresa, mantendrá el once: "Cada partido y cada rival son diferentes. No va a haber muchos cambios si es que va a haber alguno, pero no porque lo hiciéramos muy bien el otro día, sino porque es una línea que estamos siguiendo desde la primera jornada, siempre buscando lo mejor para el equipo", desveló.

Uno de los aspectos más positivos para Ania en la evolución de las cuatro primeras jornadas es la aportación de los jugadores de banquillo: "Que haya gente que entre y mejore el nivel es muy positivo, además de la sensación de entrenador, que es muy reconfortante. Creo que sucedió en Barcelona, el otro día también nos dieron muchas cosas los cambios y el día de Andorra creo que tardé muchísimo y fue una de las claves por las que el equipo se vino abajo", concedió.

Preguntado el jugador del momento, Ania responde rotundo: "Leiva es un jugador diferencial". El entrenador, que ha apostado por el canterano desde el primer día, solo tiene elogios para el algecireño: "Es de los que ya no hay, un extremo antiguo, de encarar, de retar al lateral, es lo que le pedimos, que lo intente y sea vertical. Que sea capaz de hacer lo que hizo con 16 años en un derbi como el del otro día habla mucho y bien del potencial que tiene", destacó. Ania tenía claro que Leiva iba a responder: "Sabía que iba a dar el nivel. Ya en las tres primeras jornadas tuve la duda de si ponerle titular o no. Dejó claro que no se asusta y está más que preparado", acabó.