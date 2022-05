El Sabadell de Munitis se aferra al espíritu de su gran remontada

El CE Sabadell aguarda al Algeciras CF en medio de un gran ambiente para el decisivo duelo de este sábado (18:30) en la Nova Creu Alta, donde los locales confían en acercarse al lleno con unos diez mil espectadores. Los arlequinados defienden la cuarta plaza y el billete para el playoff de ascenso después de haber protagonizado una de las grandes remontadas del grupo II de la Primera RFEF tras escapar de los puestos de descenso. Pedro Munitis, el técnico, tiene la baja segura de Muguruza y la duda de Diego Caballo.

El rival algecirista tiene un par de incógnitas. Por un lado, si Diego Caballo se recuperará a tiempo tras la lesión que sufrió en Linarejos. Si el lateral zurdo no llega, Dani Sánchez ocupará su lugar. La baja que es segura es la del sancionado Muguruza en el lateral derecho. Lamine Gassama u Óscar Rubio podrían ocupar esa plaza vacante. Por otro lado, está la duda de si el técnico apostará por Kaxe o por Néstor Querol para la punta de ataque. Munitis recupera a Sergio Aguza -tras sanción- y mantiene la baja de larga duración de César Morgado.

El Sabadell se aferra al espíritu competitivo demostrado desde que Munitis tomó las riendas del banquillo. Tras la destitución de Antonio Hidalgo, el técnico con el que el Sabadell empató en el Nuevo Mirador al comienzo de la temporada, los arlequinados han experimentado una mejoría constante, una escalada progresiva que les ha llevado a auparse a la zona de privilegio en el momento justo.

Los blanquiazules cayeron derrotados la pasada jornada en Linares en un duelo accidentado por las lesiones, pero el ambiente que se respira en Sabadell sigue siendo optimista porque los de Munitis, con 58 puntos, dependen de sí mismos para clasificarse. De los últimos trece encuentros, los arlequinados han ganado nueve y no han conocido el empate.

El ambientazo está garantizado este sábado en un estadio que su última cita casera superó las seis mil localidades. El club, con unos cinco mil abonados, ha despachado otras cinco mil entradas por lo que la Nova Creu Alta podría acercarse al lleno.

Munitis: "No vamos a especular"

Pedro Munitis, el técnico del Sabadell, ha asegurado este viernes que sus jugadores "están preparados, hechos de experiencias" para afrontar la decisiva cita. "Hemos vivido de todo", continuó Munitis. "Los futbolistas saben que va a haber buen ambiente y también que somos unos privilegiados después de donde venimos, de haber pasado de una situación de estar penúltimos a cinco puntos de la salvación, por eso esto es para disfrutarlo".

"Tenemos que hacer lo mimos que venimos haciendo hasta ahora", manifestó el técnico. "La gente se ha ido sintiendo identificada con el equipo porque hemos sido rebeldes, valientes y un equipo muy equipo".

El preparador ha enfocado el choque "desde la normalidad" y al corto plazo". "Me pongo metas muy cercanas y ha sido hemos ido desde que llegué. No he pensado en lo que podíamos conseguir porque hubo momentos en que estábamos muy lejos, eso es verdad. Venimos jugando partidos muy importantes desde nuestra llegada y no he ganado más partidos en mi vida", bromeó Munitis. "La vida nos ha dado otra oportunidad para pelear por algo muy bonito".

El cántabro espera un partido "súper complicado". "El Algeciras es un equipo que está ahí con nosotros, muy intenso, cada disputa va a ser una lucha. Tiene gente de su última línea que viene fuerte a por la segunda jugada, en campo contrario sacan centros con peligro... sabemos lo que nos vamos a encontrar", aceptó. "Es difícil que sean más intensos de lo que son pero nosotros no vamos a especular con el resultado, vamos a ir a ganar el partido, a funcionar como hemos funcionado, valientes, atrevidos, a juntarnos cuando sea un momento complicado. No podemos salir a pensar en las consecuencias porque eso nos perjudicaría, tenemos que salir a hacer lo que sabemos", acabó.