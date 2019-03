Romero dice que solo vaya al Nuevo Mirador el aficionado que aún crea

El portero del Algeciras CF Jesús Romero habló este martes de la crisis del equipo en Radio Algeciras y lanzó un mensaje que no sentó nada bien a muchos aficionados. “El que crea que hay posibilidades y quiera que reaccione el equipo que vaya al campo, el que crea que no las hay y dé la temporada por acabada que no vaya”, manifestó.

“Si se presenta el Nuevo Mirador con 100 personas, con 100 personas jugaremos”, agregó tajante el cancerbero con una sentencia que enfadó a seguidores que hicieron pública su contrariedad en las redes sociales.

“Sabemos lo que nos estamos jugando, que el palo es gordo”, aseguró el meta en la entrevista a la Cadena Ser. “En Coria se nos escapó otra oportunidad de volver a acercarnos. Para mucha gente la temporada ha acabado, pero para nosotros no porque además de tener posibilidades aún, nuestro trabajo es creer hasta el último momento”.

Romero explica que “el vestuario cree, estamos mal y jodidos, pero no nos vamos a hundir”, señaló el arquero. “Cada fallo nos penaliza negativamente, estamos en una racha muy negativa y tendremos que trabajar psicológicamente”.

“Al que le afecte lo más mínimo y no esté capacitado que de un paso al lado”, apuntó Romero sobre la presión . “Ninguno lo va a hacer, lo hemos hablado. Sabemos la afición que tenemos, para lo bueno es muy buena, para lo malo es muy mala, pero la gente es especial por algo. Yo entiendo a la afición, no puedo decirle nada”, apostilló... Aunque el portero sí que dijo varias frases durante la entrevista, seguramente sin la intención de ofender a la hinchada que tanto cariño le ha mostrado siempre.