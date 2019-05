Los jugadores del Algeciras coinciden, tras la victoria sobre el L'Hospitalet en el partido de ida de la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda B, en que el resultado es engañoso. "No podemos confiarnos", canaliza Jesús Romero. Los hospitalenses advirtieron a los albirrojos: "El partido de vuelta se les va a hacer muy largo. El resultado es corto".

Algeciras CF

El delantero del Algeciras, Antonio Sánchez, fue protagonista con el gol del triunfo y acabó cojeando. “Esta semana tuve molestias en los abductores y me he resentido en el último tramo del partido, no creo que sea nada grave. Es una sobrecarga y poco más”, explicó. El ariete tuvo la sentencia en el descuento: “Fue una pena no poder acertar en la ocasión que tuve en el descuento. El portero adivinó muy bien con una gran parada”, dijo.

El cancebero algecirista, Jesús Romero, no faltó a su cita para mantener vivos a los suyos. “Todo lo que sea marcar y dejar tu portería es positivo. Pero es engañoso, no podemos confiarnos. Esperemos que esto sea una pequeña batalla de todo lo que nos queda. Vamos con 1-0 a jugar la vuelta, pero tenemos la experiencia de Astorga”, advirtió.

L'Hospitalet

El mediocampista del L’Hospitalet, y exbalono, José Antonio Méndez Monroy Canario, consideró al término del partido que “lo más justo” hubiese sido el empate.Estamos jodidos porque tuvimos ocasiones para empatar, aunque es cierto que luego pudieron marcar el segundo”, contó. “No tengo nada contra el Algeciras, estoy contento de haber pasado por la Balona”, dijo.

El portero de L’Hospitalet, Adrià Aliaga, protagonista del choque con sus intervenciones, sostuvo que el factor campo “influyó mucho”. “Es sólo un gol, creemos para la vuelta. La primera parte fue más suya que nuestra, pero en el segundo tiempo tuvimos muchas ocasiones”, comentó. Sobre su actuación: “Si te han metido un gol, intentas que no sean más”.