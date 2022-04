Romero, en Balón de Bronce: "Tenemos equipo para dar guerra hasta el final"

Álvaro Romero ve a su Algeciras con muchas posibilidades en la puja por el playoff de ascenso del grupo II de la Primera RFEF. El delantero albirrojo ha sido el invitado de la semana en el programa Balón de Bronce de Radio Marca que conduce Rafa Maínez. El sevillano habló de cómo se siente en el Nuevo Mirador y de su particular cruzada con los árbitros, entre otras cosas.

Romero confesó que el triunfo en Palamós ante el Costa Brava el pasado Viernes Santo fue "un bálsamo" tras una racha de cuatro partidos sin ganar y destacó lo bien posicionado que ve a su equipo: "Dependemos de nosotros mismos. Ahora, cada partido es una final, cada equipo se juega sus cosas y ya no hay rival fácil", aseguró.

El goleador entiende que una de las virtudes de este Algeciras es la tranquilidad a lo largo de toda la temporada: "El equipo estaba tranquilo en esos momentos en los que no se ganaban partidos. Sabemos que cada vez es más duro ganar y que a los demás también les cuesta. Es muy complicado ganar dos partidos seguidos porque todo se decide por detalles. Nosotros estamos a un punto y vamos a dar guerra hasta el final porque creo que tenemos equipos para meternos ahí", expresó.

Romero, como siempre hace cuando tiene la oportunidad, se mostró encantado de su feeling con el Algeciras: "Mi manera de ser encaja con la ciudad, el club, el cuerpo técnico, la afición... Estoy muy contento aquí, es como si fuera mi casa y siempre me han hecho estar muy a gusto. Quiero al club y ojalá se repita como mínimo lo del año pasado", afirmó.

¿Cuenta la vivencia del pasado playoff para afrontar lo que queda? "Yo creo que sí. La experiencia es muy importante y este año creo que tenemos jugadores con más experiencia en ese sentido y todo eso suma. Vamos a estar más tranquilos para lo que viene por delante. Si tuviera que apostar, creo que nos vamos a meter porque en casa estamos fuertes y fuera estamos aprendiendo a jugar", argumentó.

Preguntando por su continua disputa sobre los arbitrajes, Romero dijo lo siguiente, siempre con humor y en buen tono: "A mí no me pasa nada [se ríe]. Sé que es difícil ver jugadas y que me hacen muchos penaltis. Cada uno juega con sus ventajas: yo por arriba no voy bien, como es normal, y por abajo tengo esa virtud, esa velocidad para meter el pie rápido antes que los defensas... Son decisiones y todo el mundo se puede equivocar, pero este año creo que llevo cinco-seis penaltis que no se han pitado. Poco más podemos hacer, seguir jugando, seguir llegando al área y que la suerte caiga de nuestro lado", opinó.

¿Es Romero de lo que se tiran? "Llevo cuatro amarillas este año y ninguna ha sido por simular. Pocas veces me tiro. Peso 55 kilos, a poco que me choque un jugador de 1'80 voy a ir al suelo, es física y a la vista están las imágenes", reflexionó.

Al algecirista le gusta el actual formato de playoff aunque haría un pequeño ajuste: "A un partido todo puede pasar, es lo bonito del fútbol. Lo que no veo bien que no haya penaltis en caso de empate, aunque entiendo que se quiera premiar la regularidad en liga".