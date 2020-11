Juan Manuel Rodríguez, el entrenador de Las Palmas Atlético, destaca "el entusiasmo" del Algeciras CF en su buen inicio liguero y lamenta que su equipo no haya sumado aún algún punto: "Creo que lo hemos merecido pero hemos empezado más tarde que los demás y estamos haciendo la pretemporada dentro de la competición", lamenta.

El experimentado preparador está "contento con los chavales" a pesar de los resultados: "Estoy muy ilusionado porque sé que tienen cosas fundamentadas para poder progresar".

"Es verdad que son tres partidos perdidos, pero también que hemos empezado muy tarde y estamos haciendo pretemporada dentro de la competición", argumenta. "Somos el único equipo que ha estado ocho meses sin entrenarse y con un 75% de gente nueva estamos haciendo un equipo y compitiendo. Los demás tienen mucho más ritmo que nosotros", insiste.

Rodríguez, no obstante, también achaca la marcha a la falta de acierto: "Hemos tenido muchísima mala suerte, creo que hemos merecido más aunque en fútbol los merecimientos no sirven, al final tienes que marcar goles y que no te marquen", reflexiona. "Yo siempre digo que los partidos se ganan en las dos áreas y hay detalles, pero hemos tenido fases muy buenas, hemos podido adelantarnos en Cádiz, en Huelva, aquí... Peor el guion se repite".

El míster, sin embargo, aboga por mantener el optimismo y "hacerles ver a los chavales que todo va bien, en progreso independientemente de los puntos, que estamos en la línea que nos va a dar resultados".

Rodríguez elogia al Algeciras, al que ve distinto a los tres con los que ya se ha medido (Cádiz B, Sanluqueño y Recreativo): "Es un rival que tiene ganas, que ha puesto mucho entusiasmo, que ha formado un buen bloque", califica. "Lo está haciendo muy bien; es un equipo estricto, disciplinado durante los 90 minutos, está ahí por eso, y ha tenido acierto".

El técnico del filial considera que mantener serena la cabeza será fundamental el domingo: "Trabajamos para llegar el domingo a jugar un partido, concentrados, sin relax, con ilusión".