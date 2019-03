El presidente del Algeciras CF se mantiene firme en medio de la zozobra que atraviesa el equipo albirrojo. Ricardo Alfonso Álvarez aguardó al pitido final del partido de La Rojita que llenó el Nuevo Mirador para defender la gestión de su directiva y mandar varios mensajes. El mandatario se congratuló por el éxito de público y el impacto económico que tendrá en las arcas del club, abrió las puertas “a quien quiera ayudar” a la directiva y aseguró que no es persona “de salir corriendo” cuando vienen mal dadas, pero que si tiene que dejar el sillón presidencial, lo hará “mañana mismo”.

“Hemos tratado de darle un añadido a la afición, a ver si la ilusionamos de alguna manera”, señaló el máximo dirigente del Algeciras en referencia al partido amistoso internacional organizado con la sub-21. “Esta directiva trabajó mucho en la oscuridad para que esto se pudiera llevar a cabo, para que se pudiera disfrutar el bonito ambiente que hemos vivido”, subrayó.

“¿La fórmula? Trabajo, trabajo y trabajo, como siempre, para que salgan las cosas”, retomó Ricardo Alfonso Álvarez, que ya hablaba también en clave algecirista. “Corrimos muchos riesgos (para organizar este partido) y lo hicimos por Algeciras y por el Algeciras, para ver si no faltaba la última nómina”, aseguró. “Porque yo no me acuerdo de la última nómina cuando viene el último mes, me acuerdo cuatro meses antes. Así me ensañaron como empresario a hacer las cosas, a no dejarlas al azar y lamentarse y salir corriendo”.

“Yo no soy de salir corriendo”, insistió el dirigente del Algeciras, que encaja las críticas pero lamenta que se ceben de manera destructiva: “Es una pena que nos lo estén poniendo difícil quienes no entienden de la problemática. Yo lo que hago es invitar a que vengan con nosotros a echarnos un cable y a ayudar. Si hay alguien que sabe más que nosotros, estamos abiertos a que nos ayude; si esto no es nuestro, nuestro solo es el sentimiento algecirista de sacar el club adelante en una situación muy difícil”, sentenció.

“Nosotros no rematamos, ponemos los medios”, agregó Álvarez, con envidia sana de ver el estadio lleno después de mucho tiempo. “Con este ambiente yo pongo al equipo en Primera”.

Ricardo Alfonso considera que se debería valorar más la labor de sus compañeros: “Uno tiene que pensar cómo llega a final de mes, con deudas que no eran nuestras ni de nuestra gestión... Es muy bonito darle palos a la bandera para ver si se cae. Algunos de mis compañeros no aguantan esta presión, este ritmo, lo comprendo y lo entiendo porque aquí no estamos para sufrir, estamos para ayudar”, afirmó en referencia a la marcha de Miguel Ángel García como directivo y director deportivo.

“Si mañana hay que irse, ya estoy yo en mi casa”, proclamó Álvarez. “Solo tengo el ánimo de ayudar, de sacar esto adelante”, apostilló.

"Hemos sembrado con España y hay alguna promesa"

El presidente del Algeciras CF pretende que la visita de la selección nacional sub-21 no quede como un éxito aparcado otros 20 años. Ricardo Alfonso Álvarez, agradecido y encantado por el trato con la Federación Española y la Federación Andaluza, entiende que el club y la ciudad depositaron la semilla para volver a disfrutar de un gran acontecimiento en un futuro cercano.

“Ya hemos sembrado en el palco y hay alguna que otra promesa", deslizó el mandatario albirrojo. "Pero yo las promesas, solo cuando son realidades, como ha sucedido una vez que hemos visto el estadio lleno y con este gran ambiente", recalcó. "Vamos a ir a paso a paso", remató.

José Ignacio Landaluce, el alcalde de la ciudad, también dejó escapar algunas palabras en las que invitó a pensar en que la selección (alguno de sus combinados) no tardará en regresar al Nuevo Mirador.